Distretto del commercio: i numeri di un bando di successo

«La quota comunale - ha aggiungo Pasquino - è stata investita per la riqualificazione di via Laviny e via Galileo Ferraris».

Valutazioni positive sono venute dalle associazioni di categoria: il presidente Ascom, Angelo Santarella, ha sottolineato l'impegno per stimolare un'adesione ancora maggiore degli iscritti; Germana Fiorentino, direttore di Confesercenti, ha sottolineato il positivo riscontro ottenuto dai corsi legati alla comunicazione digitale e all'e-commerce. L'invito a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal territorio, in particolare "Risò" è venuta dal consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti: «L'appuntamento di settembre - ha concluso - andrà porprio nell'auspicata direzione di mettere in rapporto i Distretti del Commercio e del Cibo: per i nostri commercianti un momento importante da sfruttare».