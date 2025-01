Gruppo Marazzato, in carica il nuovo consiglio di amministrazione

Il 2024 è stato un anno vissuto con grande dinamismo dal Gruppo Marazzato, che ha registrato successi su vari fronti della sua attività tra eventi e riconoscimenti. L’anno passato ha però portato con sé anche un’importante novità a livello di governance: la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Marazzato Soluzioni Ambientali, società capofila del Gruppo, segna una tappa fondamentale verso l'adozione di best practices di gestione.

Il nuovo CdA, il cui mandato avrà una durata di tre esercizi a partire dal 7 ottobre 2024, è stato costituito per favorire l'apertura verso l'esterno e valorizzare il contributo di competenze ed esperienze diverse all’interno del Gruppo. La nuova compagine rappresenta una combinazione equilibrata di figure interne ed esterne, con l’obiettivo di rafforzare l’orientamento verso il futuro e l’innovazione, con particolare attenzione alle tematiche ESG.

I nuovi membri

Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, dei quali due interni: Alberto Marazzato, che ricopre il ruolo di Amministratore delegato e Legale Rappresentante del Gruppo, consolidando la leadership familiare. Paolo Garda, CFO e figura storica dell'azienda, che assume il ruolo di consigliere, continuando a essere punto di riferimento per la stabilità finanziaria del Gruppo.

Accanto ai due membri interni, il consiglio si arricchisce di tre nuove personalità esterne con esperienza e competenza in vari settori: Francesco Bavagnoli, professore aggregato in materie economico-aziendali dell'Università del Piemonte Orientale e dottore commercialista e Revisore legale; Anna Chiara Invernizzi, professore associato in Economia aziendale all'Università del Piemonte Orientale e Teresa Agovino, Ingegnere ambientale, Consulente di turismo sostenibile e imprenditrice sociale.

Questo nuovo assetto riflette l’intento di portare una visione fresca e innovativa all’interno dell’organizzazione, con particolare focus sull’integrazione delle tematiche ESG, la sostenibilità e l’innovazione.

Contestualmente al suo insediamento, il Gruppo esprime la propria riconoscenza e gratitudine nei confronti dei membri del consiglio uscente, che hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento degli importanti traguardi aziendali raggiunti negli ultimi anni. Luca Marazzato continuerà a ricoprire il suo importante ruolo gestionale e amministrativo di datore di lavoro, mentre Jacopo Giustina manterrà le sue deleghe nel settore ambientale.

La nuova squadra di governance è già al lavoro su una serie di progetti strategici che puntano a consolidare l’identità e la solidità del Gruppo Marazzato, con l’obiettivo di una crescita sostenibile e costante. A conferma della sua continua volontà di trasparenza, il Gruppo condividerà nei prossimi mesi maggiori dettagli sulle competenze e i contributi che i nuovi membri porteranno all’organizzazione.