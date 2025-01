Asl, Tiziana Ferraris nuovo direttore sanitario

Con la nomina del terzo componente, è stata completata la squadra di vertice dell'ASL di Vercelli. Marco Ricci, direttore generale in carica dal 2 gennaio, sarà affiancato da Tiziana Ferraris, nuovo direttore sanitario, e da Gabriele Giarola, direttore amministrativo.

Un team che porterà avanti gli obiettivi strategici dell'azienda sanitaria, garantendo continuità e innovazione. Ferraris, che arriva dall’ASL di Asti, vanta un solido percorso professionale con esperienze significative tra il vercellese e Asti. Dal 2002 al 2019 ha lavorato per l’ASL di Vercelli come medico della Direzione di presidio, contribuendo in particolare all’avvio dell’ospedale di Borgosesia di cui è stata il primo direttore di presidio. Successivamente, dal 2019, ha ricoperto il ruolo di direttore di presidio e poi di direttore sanitario presso l’ASL di Asti. Per lei, questo nuovo incarico rappresenta un gradito ritorno a casa. Prenderà servizio con l'inizio di febbraio.

Gabriele Giarola, invece, prosegue il suo impegno già avviato con la precedente direzione, apportando continuità e competenza nel ruolo di direttore amministrativo.