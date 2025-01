Il premio Majin per sempre a Maria Arsieni Robbone

E’ stato assegnato a Maria Arsieni Robbone, presidente della Società del Quartetto, il premio “Bela Majin per sempre 2025”, istituito dal Comitato Manifestazioni Vercellesi. La consegna è avvenuta durante la cena di gala di apertura del Carnevale, svoltasi al ristorante Le Acacie, presenti le autorità cittadine e il numeroso seguito delle maschere guidato da Bicciolano e Bela Majin.

Maria Arsieni Robbone, da 40 anni alla guida del Quartetto, era accompagnata dalla sua famiglia e dal direttore artistico del Concorso internazionale di musica “G.B. Viotti”, maestro Pietro Borgonovo.

Questa la motivazione: “Maria Arsieni è presidente della Società del Quartetto di Vercelli, carica che ricopre dal 1985, anno della scomparsa del marito Joseph Robbone, fondatore, nel 1950, del prestigioso Concorso internazionale di musica intitolato a Giovan Battista Viotti, oggi una delle realtà di maggior prestigio nel panorama musicale classico mondiale.

Nativa di Valduggia, è stata una valente soprano la cui formazione è iniziata proprio nel liceo musicale fondato dal marito e intitolato a Viotti, istituzione anch’essa prestigiosa che aveva sede nei locali di via Monte di Pietà oggi occupati dalla Fondazione CRV.

Per Maria Arsieni Robbone in questo 2025 saranno 40 gli anni che l’hanno vista alla guida del Quartetto, anni durante i quali non solo ha portato avanti la pesante eredità artistica lasciatale dal marito con il Concorso G.B. Viotti, ma ha saputo accrescerne, affiancata dal maestro Pietro Borgonovo come direttore artistico e dal figlio Pier, il prestigio internazionale istituendo, con il concorso della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, l’ambitissimo premio “Viotti d’oro” intitolato alla memoria del marito. Oltre al Concorso Internazionale “G.B. Viotti”, la società el Quartetto presieduta da Maria Arsieni organizza annualmente il Festival Viottiano il cui cartellone è sempre ricco di appuntamenti.

Nel 1993 è stata insignita dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’assegnazione del premio Bela Majin per sempre 2025 a Maria Arsieni Robbone è il giusto riconoscimento all’impegno da lei profuso non solo per l’affermazione del prestigio che oggi viene internazionalmente riconosciuto al Concorso Viotti, ma anche per aver saputo conseguentemente produrre

benefici importanti per la crescita culturale della città di Vercelli e per le sue tradizioni artistiche”.

Nell’Albo d’oro del premio Bela Majin per sempre Maria Arsieni Robbone succede a Laura Greppi Scagliotti, premiata lo scorso anno.