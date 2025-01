"Semi di dialogo, di pace, di cura del pianeta”, è il filo conduttore del nuovo ciclo di conferenze organizzate dal Meic - Movimento Ecclesiale di impegno culturale, insieme all'Università e con il patrocinio del Comune. Un calendario di appuntamenti - dal 22 gennaio fino a maggio - che spaziano tra passato e futuro, storia vercellese e temi globali e che traguarda agli 800 anni dalla fondazione della prima università cittadina.

La presentazione del calendario degli incontri è avvenuta in Comune: «Un titolo che racchiude grandi significati, valori da salvaguardare e divulgare che devono essere patrimonio di tutti noi», secondo il sindaco, Roberto Scheda.

A illustrare gli argomenti delle varie conferenze Tommaso Di Lauro, presidente Meci, la professoressa Silvia Fazzo (Upo), che ha strutturato il programma, monsignor Mario Allolio e, ancora, Enrico Boccaleri (direzione Upo-Disste) e Roberto Giuliano (Meic).

Tutti gli incontri offrono spunti di grande attualità e spessore culturale, con un panel di proposte trasversali rispetto a temi storici, scientifici, di attualità, salvaguardia del patrimonio ambientale e promozione della Pace. E i relatori che si alterneranno sono come sempre di primo piano.

Si parte mercoledì 22 gennaio (ore 18 - 22:45) in Seminario con "Ricostruire l’unità tra i Cristiani - L’eredità teologica e spirituale del concilio di Nicea: un lettura ecumenica", convegno ecumenico per i 1700 anni del Concilio di Nicea (325-2025), nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che vede gli interventi di Lothar Vogel, facoltà Valdese di Teologia, Roma; Dimitrios Keramidas, teologo ortodosso, Pontificia Università “Angelicum”, Roma; Giuseppe Lorizio della Pontificia Accademia di Teologia, Roma. Modera: Mario Allolio, delegato Cultura ed Ecumenismo dell'Arcidiocesi di Vercelli e le conclusioni sono di Silvia Fazzo (Upo Disum). Nel corso della sera omaggio musicale della Scuola Comunale di Musica Vallotti.

Sabato 15 febbrai (ore 9:30-12) in Seminario "Ostinatamente per la Pace": interviene Gad Lerner - giornalista, autore del libro “Gaza. Odio e amore per Israele” e modera: Silvia Fazzo mentre l'intervento musicale è a cura del violinista e musicologo Guido Rimonda (in collaborazione con Associazione Camerata Ducale).

Mercoledì 26 febbraio 2025 (ore 9-17) Vercelli, Cripta di Sant’Andrea "L'Università di Vercelli nel XIII secolo. Lavori in corso" Continuano i lavori in corso per la riscoperta delle origini antiche della tradizione universitaria a Vercelli; un esempio concreto e attuale di cooperazione per una cultura di pace fra nazioni dai diversi angoli d’Europa.

Sabato 1° marzo (ore 9:30-16:30) in Seminario "Il Cristianesimo del futuro", convegno del Meic Piemonte-Valle d’Aosta. Intervengono Giuseppe Lorizio, assistente nazionale Meic; Gianni Genre, pastore alla Chiesa valdese di Pinerolo; Maria Pia Ghielmi, teologa e modera Maurizio Ambrosini, vice presidente nazionale Meic.

Venerdì 21 marzo (ore 15-18) in Seminario c'è "Il bisogno di credere: la domanda di fede in una società pluralista" con gli interventi di monsigno Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli; Carla Barale dell'Ufficio Scuola dell'Arcidiocesi; Maurizio Ambrosini, sociologo dell'Università degli Studi di Milano ; Alberto Mario Osenga, monaco benedettino; Yassine Lafram, presidente nazionale dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia.

Venerdì 4 aprile (ore 9-12:30) Seminario si parla di "Un ambiente sostenibile: tutelare il mondo che verrà" approfondendo il tema delle biodiversità e della riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di corridoi ecologici. Sono previsti interventi di Roberta Lombardi / Enrico Boccaleri (direzione Upo-Disste) e relazione di Enrico Ferrero, Rossana Pennazio, Alberto Doretto e Irene Pellegrino (professori e ricercatori Upo-Disste); Davide Porporato (docente Upo-Disum), Lara Cristaldi (Ente gestione Aree Protette del Po piemontese) e l'intervento musicale del fisarmonicista Ivan Homolskyi (in collaborazione con Associazione Camerata Ducale).

Sabato 10 maggio (ore 9-12:30) in Seminario “Educare alla Pace" convegno con Nando Dalla Chiesa - Università degli Studi di Milano - Paolo Heritier - ordinario di Filosofia del Diritto Upo-Difspes; Norberto Julini, coordinatore nazionale Pax Christi e l'maggio musicale della Scuola Comunale di Musica Vallotti.