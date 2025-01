Quali sono i club favoriti alla promozione in Serie A? Le pazze statistiche di Serie B

La stagione di Serie B sta riservando tantissime sorprese in ogni zona della classifica, basta guardare in basso per scoprire che Salernitana, Frosinone e Sampdoria non se la passano così bene.

Nel palinsesto delle quote calcio oggi sono Sassuolo e Pisa a dominare la scena, difendendo la top 2 che garantisce la promozione diretta a colpi di gol e vittorie. Tra le sorprese di questa prima metà della stagione, spiccano Juve Stabia, Catanzaro e Carrarese al top nella zona playoff per staccare il biglietto promozione.

Il piccolo gap di Serie B tra la zona playoff e la zona playout

Questo è un fattore davvero interessante che ogni anno influisce sulle quote serie b, perché tra la posizione 8 e la 16, dunque tra la zona playoff e playout, per la maggior parte del campionato c’è un gap inferiore ai 10 punti, che rende ogni match davvero fondamentale per le sorti di qualsiasi club: qualunque sia l’obiettivo da raggiungere.

Se prendiamo il girone di andata di questa stagione fino alla giornata numero 20 come esempio, notiamo che Sassuolo e Pisa dominano incontrastate con 5 punti in più sulla terza, lo Spezia, che a sua volta ha 8 punti in più rispetto alla quarta, la Cremonese.

Dalla quarta alla dodicesima in classifica c’è un gap di 7 punti, così come dall’ottava alla 16esima il gap è lo stesso. Qual è la morale pallonara della favola? Quest’anno, come nella maggior parte dei casi, il girone di ritorno di Serie B riserverà tantissime sorprese. Ecco un’analisi statistica approfondita dei primi 20 match disputati in Serie Cadetta.

Pisa e Sudtirol a trazione over 2.5, Bari e Carrarese a trazione under 2.5

Pisa e Sudtirol stanno offrendo un grandissimo spettacolo in campo, tuttavia, mentre per i Nerazzurri in campionato sta filando tutto liscio, per i Rot Weiss i problemi non finiscono mai e navigano nella zona bassa della classifica. Per entrambi i club sono 12 su 20 i match terminati con un risultato dal simbolo over 2.5, seguono Sassuolo, Cittadella e Juve Stabia con 11 match sui primi 20 disputati, conclusi con almeno 3 gol complessivi nel risultato finale.

Se guardiamo queste statistiche all’inverso scopriamo che sono Bari e Carrarese le squadre più parsimoniose rispetto ai gol segnati o subiti, con 15 match su 20 terminati in under 2.5 in questa prima metà del campionato. Anche Palermo e Cosenza volano basso con 14 gare sulle prime 20 giocate, terminate con meno di 3 gol complessivi nel risultato finale.

Attacchi e difese più forti e più debolii di Serie B

Come suggerisce la classifica, i reparti offensivi più potenti di Serie B sono quelli di Sassuolo e Pisa, i Neroverdi hanno una media di 2 gol a partita, mentre i Nerazzurri sfiorano questo numero.

Gli attacchi più deboli sono quelli di Cittadella e Frosinone, anche la Carrarese ha segnato poco nei match del girone di andata. Il reparto difensivo più forte è quello dello Spezia, che nei primi 20 match ha subito soltanto 13 gol, mentre le difese più deboli sono quelle di Sampdoria e Sudtirol, con una media di 1.5 gol a match subiti.