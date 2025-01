Netro, 25 scout in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio

Aggiornamento delle 10 del 12 gennaio

Con il passare delle ore i contorni dei fatti iniziano a essere più definiti. Il fatto è accaduto in regione Bline, in un immobile di proprietà della parrocchia di Occhieppo Inferiore.

Secondo una prima ricostruzione sembra che due giovani scout di 17 e 18 anni che fanno parte del gruppo Biella 2, durante la preparazione della cena siano state colte da malore per intossicazione da monossido di carbonio sembra dovuto al malfunzionamento della cucina.

Entrambi sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Biella e successivamente a Torino per essere sottoposte al trattamento in camera iperbarica. A scopo precauzionale sono stati portati al pronto soccorso anche gli altri scout, per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Andorno.

Seguiranno ulteriori accertamenti.

Aggiornamento delle ore 20:30

Sono 25 le persone che oggi sono state trasportate in Pronto Soccorso a Biella per accertamenti, a seguito di un'intossicazione da monossido di carbonio. Due di esse verranno trasportate a Torino per un urgente trattamento in camera iperbarica, mentre le restanti verranno monitorate.

Al momento i Vigili del Fuoco stanno indagando sulla natura delle esalazioni dovute, probabilmente, al malfunzionamento di un impianto di riscaldamento.

Netro, intossicazione da monossido di carbonio: due persone all'ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Netro, due persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno alle ore 17:00, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per effettuare un monitoraggio strumentale e verificare la presenza di sostanze pericolose nell’area. Le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale dal personale sanitario, per relativi accertamenti e cure.

La dinamica e le condizioni di salute dei malcapitati rimangono ancora incerte; seguiranno aggiornamenti in merito.