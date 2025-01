"Merende da Leoni!": gli appuntamenti per i più piccoli

Tornano le “Merende da leoni!", appuntamenti ideati dai Servizi Educativi del Museo Leone e rivolti a famiglie con bambini 0-5 anni, ritornano con il nuovo anno con nuovi ospiti. Se i colori primari hanno fatto da padroni e da filo conduttore per i mesi autunnali, gli ultimi sabati dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e maggio si intitoleranno "A merenda con..".

Si parte il 25 gennaio con l'appuntamento “A merenda con Artoo" in collaborazione con Alchemilla: accompagnati dall’orso Artoo, bambini e le bambine nell’esplorazione del Museo Leone cercando di capire che cosa significhi collezionare e che cosa possano dire degli oggetti così antichi alla città e ai suoi abitanti oggi. Durante il laboratorio, i bambini e le bambine saranno coinvolti in attività di esplorazione, racconto, ascolto e gioco per scoprire il museo in modo nuovo stimolando curiosità e creatività.

Il 22 febbraio c'è "A merenda con la principessa Margherita": con la sua guida si scoprirà cosa si mangiava e beveva a merenda nelle corti del 1600, visitando le sale di Palazzo Langosco dove sono riposte tazzine, piattini, cestini, caffettiere e cioccolatiere. Il 29 marzo si andrà a "Merenda con lo speziale", per scoprire gli antenati di sciroppi, pastiglie, goccine e spray che andiamo a comprare in farmacia. Il 17 maggio "A merenda con il cavaliere Jean de Saisy" con storie e usanze di un cavaliere.

«Dal 2017 - spiega il conservatore Luca Brusotto - il Leone è Museo Family and Kids Friendly nella certezza che l’arte e la bellezza possano trasformarsi in una grande risorsa di benessere, rigenerazione e potenziamento creativo per tutti gli esseri umani, a partire dai primi anni di vita. Portare i bambini al museo, dunque, non è soltanto uno svago diverso dal solito, ma è soprattutto un percorso di crescita di tutta la famiglia e di avvicinamento alla cultura che potrà contribuire a formare cittadini più attivi e più informati».

Tutti gli incontri avranno una durata di circa un'ora e mezza, merenda inclusa, e prevedono l'ingresso da via Camillo Leone 19. La prenotazione è obbligatoria entro il giovedì precedente e dev'essere effettuata al 348.3272584.