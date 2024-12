Alunni dell'Agrario alla Fiera Nazionale del Bue grasso

Il 12 dicembre, l'Istituto Agrario Galileo Ferraris, con i due plessi di Vercelli e Crescentino, ha partecipato alla Fiera Nazionale del Bue grasso che si è svolta a Carrù, nel cuneese.

Una volta arrivati i ragazzi hanno assistito alla rassegna zootecnica dei buoi presenti, rassegna conclusa con la premiazione del miglior bue grasso.

Durante la giornata, gli studenti, hanno avuto l’occasione di visitare il Centro Genetico Tori dell’ANABORAPI, l’associazione della nostra Piemontese, razza autoctona di assoluta eccellenza; durante la visita, gli esperti hanno spiegato come avviene la selezione degli animali destinati alla fecondazione artificiale e come la razza sia in continuo miglioramento. La giornata si è conclusa con la visita al museo della piemontese, che ha permesso loro di conoscere ancora meglio la sua storia,la sua cultura,le tipologie di allevamento e approfondimenti riguardo la qualità della carne.

A tutti gli effetti l’Istituto ha partecipato ad un appuntamento nazionale che rappresenta radici storiche radicate nel nostro territorio, avvicinandosi ancora una volta al concetto di zootecnia pratica.