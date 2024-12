I Magnifici del Rive Calcio di Erica Roveglia Nella hall of fame del Calcio Nerostellato

Nella hall of fame del Calcio Nerostellato di via Roma 197 a Casale, è entrato di diritto I Magnifici del Rive Calcio di Erica Roveglia. Ieri pomeriggio, nel museo dedicato alle glorie del calcio casalese, l’autrice ha narrato le vicende dei protagonisti ovvero Mario Celoria, miglior marcatore del Casale con 28 reti, dal 31 al 34, ed Eugenio Calleri, protagonista con Valentino Mazzola, Carapellese, Gadario, Loik di incontri in Monferrato nel 44. Nel pubblico siedevano il vicesindaco Luca Novelli, il Presidente Asd Casale Roberto Zanforlin, il vice Roberto Fioravanti, il Presidente di Walking Football Casale Bruno Balbo.

A fare gli onori di casa il curatore del museo Max Ogliaro che ha annunciato l’arrivo di nuovi cimeli come una maglia autografata da Pelé’ e ha incoraggiato altri studiosi ad addentrarsi tra fotografie, divise e palloni per raccontare una storia ricca di spunti. Il libro e’ ricco di vicende inedite, come la convocazione in Nazionale di Celoria al fianco di Piola, invito cui il rivese dovette rinunciare per la lesione del menisco. O la colletta che i francesi fecero per permettere di avere in prestito nel Nizza Roberto Serone di Trino, calciatore granata post Superga La scrittrice in conclusione ha invitato il Ogliaro ad appropriarsi di un luogo simbolo della città come il teatro per organizzare una cerimonia che rimarchi il lustro della divisa nero stellata e di quanti l’hanno indossata.