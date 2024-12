Alba: lo chef piemontese Walter Ferretto premiato da Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques

Durante l'inaugurazione del nuovo B&B Hotel di Alba , allo chef Walter Ferretto è stato assegnato un prestigioso riconoscimento dal presidente di Euro Toques Italia, Enrico Derflingher, che ha espresso parole di grande stima per il suo talento e il suo eccezionale contributo al panorama culinario.

L’evento , che ha avuto luogo nei giorni scorsi ad Alba, non si è limitato alla semplice apertura di una nuova e significativa struttura alberghiera, ma ha anche celebrato l’eccellenza gastronomica piemontese, grazie al servizio fornito dagli chef di Euro Toques, tra cui il presidente Enrico Derflingher, il consigliere nazionale Giovanni Porretto e Walter Ferretto, recentemente nominato coordinatore per il Piemonte.

Questo nuovo incarico rappresenta non solo un'importante riconoscenza per Ferretto, ma anche una straordinaria opportunità per il Piemonte di far emergere ulteriormente la propria cucina a livello nazionale e internazionale. La sua visione e leadership contribuiranno a rafforzare il legame tra gli chef e il patrimonio gastronomico della regione, promuovendo creatività e innovazione.

Walter Ferretto, con una carriera che risale al 1985 e oltre 30 anni di esperienza con una stella Michelin, si è sempre contraddistinto per il suo impegno verso la qualità e l'innovazione in cucina. Il suo talento e la sua originalità gli hanno permesso di proseguire la tradizione culinaria del territorio, dimostrando grande abilità nel valorizzare i prodotti locali nella realizzazione di piatti straordinari.

Euro Toques Italia è un'associazione che riunisce chef di alta cucina, fondata con l'obiettivo di promuovere e tutelare la cultura gastronomica europea e italiana. Presieduta dallo chef Enrico Derflingher, l'associazione si impegna a valorizzare le tradizioni culinarie locali e a difendere la qualità degli ingredienti, sostenendo pratiche culinarie sostenibili e responsabili e collaborando con il Ministero dell’agricoltura nella difesa del Made in Italy.

Gli associati di Euro Toques sono professionisti riconosciuti che condividono l'amore per una cucina autentica e di eccellenza, partecipando a eventi, manifestazioni e iniziative volte a educare il pubblico e a diffondere la cultura del buon cibo. Con un forte legame alle radici gastronomiche, Euro Toques Italia si propone di ispirare le nuove generazioni di chef e di promuovere il valore della cucina italiana nel contesto internazionale.