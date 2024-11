Quarte e quinte dell'Agrario alla “Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese”

Anche quest’anno, l’Istituto Tecnico Agrario Galileo Ferraris di Vercelli, ha partecipato alla “Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese” giunta alla 44° edizione, che si è svolta come di consueto a Fossano, dall’8 all’11 novembre.

Gli studenti, scelti tra le classi quarte e quinte, che hanno presenziato all'evento, hanno potuto mettere mettere in pratica quanto appreso sui banchi di scuola, riguardo la valutazione zoognostica dei bovini, osservando e classificando i capi della categoria manze, in base alle caratteristiche morfologiche ed ai parametri di bellezza zootecnica della razza. La mattinata è terminata con la visione di una mostra fotografica sulla razza Piemontese, valore aggiunto per far risaltare il nostro patrimonio zootecnico autoctono