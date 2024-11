Torino e Braga vincono il premio Capitale europea dell'innovazione

La Commissione ha rivelato i vincitori del premio Capitale europea dell'innovazione (iCapital) 2024-25, che, ormai da dieci anni, riconosce il merito delle città che svolgono un ruolo importante nel fornire soluzioni innovative ai cittadini. Quest’anno il premio, finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa, è andato alle città di Torino e Braga.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a Lisbona in occasione del WEB Summit, uno dei più grandi eventi tecnologici al mondo. La Commissaria Iliana Ivanova ha consegnato i premi alle città che hanno integrato l'innovazione nella vita urbana quotidiana, promuovendo comunità sostenibili, inclusive e resilienti.

Iliana Ivanova, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, ha dichiarato: "Mi congratulo vivamente con Torino e Braga per la vittoria del premio ‘Capitale europea dell'innovazione 2024-25’. Queste città dimostrano che l'innovazione non riguarda solamente la tecnologia, ma anche la creazione di opportunità, la promozione dell'inclusione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. I vincitori e i finalisti trasformano l'ambizione in azione, offrendo esempi stimolanti di innovazione in Europa e non solo.”