Giornata di studi sui bilanci comunali

“Il bilancio di previsione 2025/2027, novità normative e l’avvio della contabilità Accrual” è il titolo del seminario organizzato martedì 26 novembre dall’Ordine dei Commercialisti, da Ancrel di Torino con il patrocinio del Comune di Vercelli.

L’appuntamento gratuito si terrà, dalle 9.30 alle 13, al Piccolo Studio della basilica di Sant’Andrea. Durante le quasi quattro ore di incontro si parlerà delle principali novità normative in tema di Bilancio di Previsione e verranno anche affrontate le disposizioni sull’avvio della contabilità Accrual. Di cosa si tratta? È la contabilità economico patrimoniale introdotta per le Pubbliche Amministrazione. Con la riforma della contabilità pubblica, che sarà introdotta proprio a partire dal prossimo anno 2025, l’obiettivo è implementare un sistema di contabilità come supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle PA.

Fra i curatori del seminario ci sono, fra gli altri, l’assessore al Bilancio, Massimo Simion, e il dirigente del settore finanziario, Silvano Ardizzone. Il primo introdurrà, dopo i saluti istituzionali affidati al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti (Annalisa Francese) e al Sindaco di Vercelli (Roberto Scheda), i lavori; il secondo, Ardizzone, sarà il moderatore dei lavori.

I relatori saranno:

Paola Mariani, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Elena Brunetto, esperta di finanza locale e già dirigente della divisione finanziaria di Torino

Ilaria Annamaria Chesta, magistrato e consigliere della Corte dei Conti

Antonella Putrino, commercialista, revisore legale e presidente ANCREL di Torino