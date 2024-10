Rione Concordia, interventi di manutenzione e rimozione dell'eternit in 208 case Atc

Via l'eternit dalle case Atc del rione Concordia. «La Giunta regionale torna a investire sull’edilizia residenziale pubblica vercellese», dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, alla notizia della delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato la spesa di 453 mila euro quale quota di cofinanziamento a favore di quattro interventi sulla città di Vercelli.

I lavori interesseranno diversi edifici in via Monfalcone, via Pigafetta, corso XXVI Aprile e via Martiri del Kiwu. In praticolare gli interventi cofinanziati includono: via Monfalcone: 304.670,15 euro per la manutenzione straordinaria di 72 alloggi; via Pigafetta: 20.147,85 euro per la rimozione dell'amianto e la sostituzione del manto di copertura di 15 alloggi; corso XXVI Aprile: 72.922,91 euro per interventi simili su 8 alloggi; via Martiri del Kiwu: 55.170,49 euro per lavori su 16 alloggi sempre di rimozione amianto e sostituzione del manto copertura.

«Si tratta - commenta l’assessore comunale Stefano Pasquino che ha sollecitato lo sblocco del finanziamento - di un investimento particolarmente utile per la città, poiché parliamo dì manutenzione straordinaria in quattro immobili di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa. Eliminazione di amianto, rinnovamento delle coperture, sostituzione dei serramenti sia al Concordia che in altre zone della città».

L’autorizzazione regionale copre quasi il 40% dell’intervento complessivo che ammonta a 1.168.200 euro.

«Opere importanti sia per riqualificare una parte degli immobili di proprietà Atc, che per favorire la qualità dell’ambiente visto che si tratta anche di eliminare l’amianto dalle coperture - commenta Riva Vercellotti - Un grazie sentito all'Assessore Regionale Maurizio Marrone per la disponibilità che sta dimostrando in questa nuova legislatura».