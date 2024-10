Upo, passaggio di consegne tra i rettori e il saluto ai prof. che vanno in pensione

Passaggio di consegne, nel pomeriggio di martedì 29 ottobre, al Teatro Civico, tra Gian Carlo Avanzi e Menico Rizzi, nuovo rettore dell'Università del Piemonte Orientale, eletto lo scorso giugno.

La cerimonia, che prende il via alle 17, sarà l'occasione per tracciare un bilancio del posizionamento di Upo nel panorama universitario nazionale di fronte alle autorità e alla comunità accademica al termine del mandato di Avanzi - che, formalmente, conclude il suo incarico il 31 ottobre. Dal primo novembre inizierà il suo mandato Rizzi che rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2030.

Nel corso della cerimonia verranno salutati i docenti che, dal primo novembre, saranno in pensione: tra loro lo stesso Avanzi, ma anche gli storici Alessandro Barbero, Claudio Rosso e l'ex rettore Paolo Domenico Garbarino.