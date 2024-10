Viaggio a Las Vegas: 3 consigli per l'itinerario perfetto

Se sogni di visitare la città delle luci, nota per essere la prima città al mondo ad essere sorta in mezzo al deserto, puoi leggere questo articolo, nel quale ti forniremo 3 consigli utili per il perfetto viaggio a Las Vegas.

Las Vegas, meta imperdibile se voli verso gli States, è una città pulsante, ricca di attrazioni. Non solo i suoi famosi casinò, ma anche giostre di ogni sorta e gite in mezzo la natura selvaggia.

Ecco 3 consigli per l’itinerario perfetto, senza lasciare nulla al caso!

Inizia dalla Strip

La Strip è una strada metropolitana che percorre Las Vegas. È il cuore vero della città, meta imperdibile per il tuo itinerario. Qui si concentrano gli hotel di lusso e i casinò.

Le scelte politiche mondiali che puntano alla sostenibilità, o perlomeno così sembrerebbe, potrebbero modificare l’architettura di Las Vegas, città non proprio “ecosostenibile” per eccellenza.

Ma torniamo alla Strip! Questa strada è ricca di luci e colori, tabelloni a Led, ognuno invitante ad entrare in un locale diverso. Insomma, un vero paradiso per gli amanti del divertimento.

Proprio sulla Strip puoi ammirare le famose Bellagio Fountains, le fontane dell’hotel più famoso di Las Vegas, nonché uno degli hotel più famosi degli Stati Uniti, sede di diversi film hollywoodiani.

La sera concediti uno spettacolo di fama mondiale

Dopo aver camminato tutto il giorno lungo la Strip ed aver assaporato in lungo ed in largo i suoi locali vivaci, la sera puoi rilassarti concedendoti uno degli spettacoli di intrattenimento più famosi al mondo. Qui sono spesso in scena i famosi spettacoli del Circe Du Soleil, con gli artisti circensi più bravi al mondo. Ancora, puoi assistere ad uno spettacolo di magia del famoso illusionista David Copperfield, famoso per aver fatto sparire la Statua della Libertà a New York.

Non solo spettacoli, anche concerti: a Las Vegas sono spesso presenti concerti musicali di artisti di fama internazionale, che sei sei fortunato, potresti riuscire a vedere proprio durante il tuo soggiorno.

Oltre a ciò, esistono tantissimi locali “minori” che inscenano spettacoli dal vivo, di ballo, danze caraibiche e spettacoli di cabaret in tantissimi locali notturni o addirittura negli stessi casinò, o ancora, nei ristoranti e fast food. A Las Vegas non ti annoierai di certo la sera!

Gita naturalistica appena fuori Las Vegas: Red Rock Canyon e la diga di Hoover

Se vuoi staccarti dal ritmo frenetico della città, organizza una gita di mezza giornata al Red Rock Canyon, a pochi chilometri da Las Vegas. È un'area naturale spettacolare, perfetta per escursioni o arrampicate con panorami mozzafiato.

Il Red Rock Canyon è una meravigliosa area naturale situata a circa 30 chilometri a ovest, nel famoso deserto del Mojave, dove si svolgono anche festival musicali. Il panorama di questo Canyon appare di un meraviglioso rosso acceso, donandogli delle sembianze quasi marziane.

Troverai agenzie e tour operator locali pronti ad accompagnarti al Canyon per mezza giornata di visita. I costi non sono tra i più economici, ma ne vale davvero la pena!

In alternativa, visita la maestosa diga di Hoover, una delle opere ingegneristiche più impressionanti degli Stati Uniti, con viste sul Lago Mead. Puoi anche combinare queste due escursioni per una giornata intera di visite.