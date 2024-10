Borse di studio da Sambonet Paderno e Rotary Club

È stata l’Aula Magna dell’Istituto a ospitare la cerimonia di conferimento delle borse di studio donate da Sambonet Paderno Industrie, azienda di Orfengo (NO). Il progetto in memoria della madre dei fondatori “Maria Valentina Francia” giunge alla sua terza edizione e fa parte di un programma più ampio che vuole valorizzare le eccellenze scolastiche e le presenze femminili nei percorsi STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) dell’istituto vercellese e delle scuole delle province vicine, Giuseppe Omar di Novara e Ascanio Sobrero di Casale Monferrato.

Oltre a rappresentare un gratificate riconoscimento per i ragazzi più meritevoli, questa iniziativa consolida e rafforza lo scambio reciproco tra scuola e realtà produttive del territorio, delineando percorsi istruttivi in grado di rispondere alle esigenze lavorative odierne e facilitare l’impiego di personale specializzato a livello locale.

L’appuntamento all’Istituto G. Faccio di Vercelli segna la prima tappa di questo progetto in cui ogni istituto avrà la possibilità di riconoscere il proprio miglior diplomato e le 3 studentesse più meritevoli delle sezioni di meccanica, elettrotecnica e meccatronica. Le quattro eccellenze scolastiche avranno diritto all’incoraggiante incentivo messo a disposizione dalla borsa di studio di Sambonet Paderno Industrie.

Una borsa di studio immancabile per l’azienda – Woman Company che vanta nel proprio organico una percentuale femminile considerevole – poiché valorizza il ruolo e l’eccellenza delle donne all’interno di un percorso formativo tecnico, culturalmente ancora percepito al maschile.

Il progetto 2024-25, si concluderà il 13 di novembre con il conferimento di una borsa di studio alla migliore delegazione d’istituto che si distinguerà all’interno di un dibattito tra i tre Istituti Tecnici coinvolti nell’iniziativa. Ogni delegazione sarà costituita da cinque studenti, dei quali almeno due ragazze, e potrà contare sul supporto di due docenti per sviluppa l’argomento: Come valorizzare le donne nel contesto manufatturiero”. Tema presente nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU ed estremamente coerente con lo sviluppo sostenibile ed inclusivo proprio di Sambonet .

Tutti i riconoscimenti porteranno il nome di “Maria Valentina Francia”, classe 1926, madre dei titolari dell'azienda Pierluigi e Franco Coppo. Una donna che, pur non avendo avuto opportunità di studiare nella propria gioventù, si è fatta portavoce della centralità della scuola e dello studio, partendo proprio dall’educazione dei propri figli e dei nipoti in seguito, supportandoli e motivandoli nella scelta del proprio percorso accademico. In prima persona si è inoltre iscritta all'università degli adulti, riscattandosi e dando il senso della propria visione.

“Siamo riconoscenti a Sambonet Paderno Industrie” – dichiara la Dirigente scolastica dell’ITIS “Faccio” di Vercelli, prof.ssa Antonella Aliberti – “per questa iniziativa che valorizza il percorso dei nostri studenti e studentesse, premiandone l’impegno e mettendo in evidenza la valenza formativa degli Istituti tecnici. Particolarmente significativa l’attenzione rivolta alle studentesse che, superando stereotipi e pregiudizi, si sono messe in gioco affrontando un percorso di studi che si ritiene, erroneamente, essere rivolto agli studenti maschi. Inoltre, ritengo che questa iniziativa sia molto importante anche per creare un dialogo tra scuola e un’azienda del territorio, fondamentale per il futuro dei ragazzi ”

Sono intervenuti alla cerimonia di consegna il Presidente della provincia di Vercelli, Davide Gilardino, l’assessore all’Istruzione del Comune Martina Locca, il vicepresidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, il Dirigente dell’U.S.T. di Vercelli, Umberto Pelassa e Filippo Sarasso in rappresentanza di Confindustria Novara, Vercelli, Valsesia.

I ragazzi premiati in questa edizione sono Stefano De Santis, diplomato in Informatica, (miglior diplomato dell’Istituto Faccio a.s. 23 -24 con la votazione di 100 e lode); Giorgia Anselmo e Lorena Sula della classe 3a Meccanica e meccatronica sezione A (dell'anno scolastico 2023-24); Rizzi Francesca della classe 4a Meccanica e meccatronica sezione A (anno scolastico '23-'24).

Nell’occasione sono state anche assegnate due Borse di studio offerte dal Rotary Club di Vercelli a studenti dell’Istituto Lombardi che si sono distinti non solo per il profitto ma che, con il loro comportamento, hanno favorito l’inclusione e la legalità. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente del Rotary Club di Vercelli Luca Migliau e il professor Omodei Zorini, ex docente dell’ITI Faccio, Le due studentesse premiate sono Alessia Chiodo della classe IV ottici dell’IPIA Lombardi e Elena De Santis frequentante la II chimici sezione A dell’ITI Faccio.