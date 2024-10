Conferenza di Presentazione del Programma per la 6a edizione degli Stati Generali Export

Alla Camera dei Deputati nella inconica Sala Stampa, è stato presentato il programma delle 6° Edizione degli Stati Generali dell'Export, un progetto nato dalla intuizione del suo Fondatore e Presidente Lorenzo Zurino, tra i primi esportatori Italiani.

Appena 39enne, da vita al Forum nel 2018, e nell'arco di sei anni, il Progetto IEF, (Italian Export forum), diventa e si accredita, grazie anche alle Istituzioni, come Primo Think Tank Italiano interamente dedicato al Commercio Estero, definito dalla Stampa la "Cernobbio dell'Export".



Alla Camera dei Deputati, con il Presidente Zurino, Andrea Benetton, Eduardo Teodorani Fabbri, Francesco Pugliese, Frrancesco Fimmanò, Nicola Graziano, Stefania Radoccia, ed a fare gli onori di casa l'Onorevole Fabrizio Sala, “ospite” in doppia veste, sia da Membro della Commissione Finanza alla Camera che di VicePresidente della Regione Lombardia fino a pochi mese fa.



Presentato l'elenco dei Panel, che abbraccerà il Lusso, la Meccanica, l'Agroalimentare, ma anche la Logistica, la Difesa.



Una serie di Panel di alto standing, con Interviste doppie fatte a Big dell'Industria e delle Istituzioni Italiane come Giuseppe Caprotti, Mario Gasbarrino, Stefano Pontecorvo, Alessandro Decio, Saverio Continella, Umberto Quadrino, Andrea Benetton, Guido Damiani, Enzo Manes, Alfonso Dolce, Oscar Farinetti, ma anche i corpi intermedi come Massimiliano Giansanti, Ettore Prandini, Confindustria con Anna Mareschi Danieli.



Da sottolineare un Panel tutto al femminile, dal titolo “Women Doing Business”, moderato dal noto avvocato d'affari Stefania Radoccia, che discutera di Business con big dell'impresa al femminile come Gioavanna Dossena di AVM Gestioni o Cerea del famoso Da Vittorio Ristorante 3* Michelin, e la dott.ssa Bifulco top manager di Prysmian.



Grande attenzione sarà data alla Charity Partnership che quest'anno sarà MEDIAFRIENDS - La Fabbrica del Sorriso, della Famiglia Berlusconi, che ha deciso di accompagnare il Presidente Zurino nella Kermesse Milanese.

Ultimo ma certamente non per importanza, la parte Filantropica che vedrà sabato 12 il Presidente della Fondazione Italia Sociale e Imprenditore Enzo Manese, di IntekGroup Aziende con più di 4Mila Dipendenti mel mondo



"Sono davvero felice della scelta di Milano, ed emozionato di entrare nella incantevole cornice di Palazzo Reale in Duomo, con il Forum Italiano dell'Export. dal 2018 siamo anno dopo anno cresciuti ed bbiamo fortemente voluto ampliare la rete e la nostra mission. Ringrazio la Città di Milano, l'Assessore Conte e l'Assessore Cappello per la dedizione ed il tempo che ci hanno dedicato, quindi la loro dispomibilità ad ascolto. Ringrazio in anticipo ogni Relatore, ( Saranno più di 50) che nei due giorni di alterneranno sul Palco della Sala delle otto Colonne, per condividere competenze, Best Practices, esperienze, storia. Ricordo che tutti i contenuti offerti dal Forum dell'Export sono costrutiti ed offerti a titolo gratutito, ed ad oggi quasi 500 iscritti alla Kermesse ne potranno beneficiare, e questo lo si deve ai nostri Sponsor come il Gruppo Decò quest'anno o Allianz Bank, e soprattutto il Board del Forum ed il referente in Lombardia Giorgio Rusconi che tanto si è speso per la buona riuscita dell'evento". Queste le parole al margine della Conferenza Stampa di Roma del Presidente Nazionale del Forum dell'Export Lorenzo Zurino.