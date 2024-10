Torna "Extra": nell'ex chiesta di San Vittore le opere di Daniele Basso e l'arredo di design

Sarà l'ex chiesa di San Vittore a ospitare l'edizione 2024 di "Extra – Geometrie in bilico tra arte e design", evento pensato per promuovere arte, cultura e territorio. La rassegna, organizzata da Ascom, Federmobili e associazione Amarte, con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, apre venerdì e prosegue fino a domenica 27 ottobre. Otto aziende del settore arredamento esporranno oggetti di design, interagendo con le opere dell'artista Daniele Basso. Curatrice della mostra è Serena Mormino che: «Tra percorsi e consapevolezze, il sottotitolo scelto per l'edizione 2024 sta dimostrare la nuova consapevolezza del gruppo di Extra dopo un periodo di studio e di dialogo con le realtà cittadine», spiega presentato l'edizione 2024 nel corso di una conferenza stampa ospitata in Comune.

«Extra porta lo sguardo da Vercelli al mondo, attraverso un progetto prestigioso che coinvolge numerose realtà del territorio», commenta il sindaco Roberto Scheda ribadendo il concetto dell'importanza di fare squadra. Con il team presieduto da Germano Prella, ideatore della kermesse e presidente Federmobili Vercelli, hanno collaborato l'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi, ìa Società del Quartetto, il Fai, il Rotary Club Sant'Andrea, la Fondazione Marazzato e la Strada del riso piemontese di qualità. Venerdì alle 18 è in programma il vernissage d'inaugurazione con la musica di "Elephank Project"; domenica alle 17,30 concerto del coro Quinta Vox, mentre nel corso dei giorni successivi sono previsti: mercoledì 16 la visita guidata del Rotary con meeting al Circolo Ricreativo e ospiti Serena Mormino e Daniele Basso; l'incontro con i finalisti del Concorso Viotti (giovedì 17 ottobre alle 17,30) e lp'evento Mazda (sabato 19 alle 17,30) . La mostra è comunque aperta e visitabile venerdì e sabato dalle 16 alle 23 e domenica dalle 16 alle 21. Riprendendo un allestimento apprezzato in occasione delle ultime mostre, alcune opere saranno sempre visibili all'esterno della ex chiesa. Tra le opere di Basso ci saranno «Caryatis», una presenza mitologica, «Trottola», che si rifà alla vita frenetica di oggi e il Cristo Ritorto, opera simbolo realizzata in occasione della quinta incoronazione centenaria della Vergine di Oropa.

Le aziende partecipanti sono Arredamenti Prella, Bieffe ceramiche, Borgo divisione luce, Giovannini Arredamenti, Piero Raimondo, Sga Ambienti, Gruppo Nuova Sacar – Mazda, Andreana Fashion Gallery – sezione Design.

«Questo gruppo lavora con la volontà di alzare ogni anno il livello della nostra manifestazione, valorizzando luoghi sempre diversi per il piacere di fare cultura senza alcun riscontro in termine di vendita», rileva il presidente Ascom Santarella.