Il film “Francesca Cabrini” venerdì 11 ottobre in anteprima al Movie Planet di Borgovercelli

Uscirà nelle sale italiane dal 13 ottobre il film su Francesca Cabrini, ma per Vercelli è prevista l’anteprima venerdì 11 ottobre alle 20.30 al Movie Planet di Borgovercelli.

Diretto da Alejandro Monteverde, il regista di Sound of Freedom, interpretato da Cristiana Dell’Anna nei panni di Francesca Cabrini e da Giancarlo Giannini nei panni di Leone XIII, il film è dedicato alla prima donna a capo di una missione oltre oceano, in una New York, le cui strade e le cui fogne, a detta degli stessi newyorkesi, sono l’unico luogo di vita possibile per i numerosi orfani. “Siamo partiti per l’America credendo che le strade fossero lastricate d’oro e invece abbiamo scoperto che sono ricoperte di bambini”, così un immigrato italiano scrive in una lettera che muoverà Papa Leone XIII ad autorizzare la missione della giovane suora. Il coraggio e la ferrea volontà di non permettere ad alcuno di interferire con i suoi progetti apostolici ed educativi consentono a Francesca Cabrini di superare gli ostacoli politici, culturali ed economici, aprendo nuovi orizzonti di senso e divenendo un faro di speranza.

La canzone originale del film “Dare to Be” è interpretata da Andrea Bocelli e dalla figlia Virginia.

Il film, che è uscito a marzo negli Stati Uniti ottenendo grande successo di pubblico, è distribuito in Italia dalla Dominus Production di Federica Picchi che sarà presente in sala.

Trailer italiano: https://www.youtube.com/watch?v=CGmkCR5LY6I&t=5s