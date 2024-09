MediaWorld: aperto il nuovo spazio all'interno della Bennet

Si sviluppa la partnership di successo tra MediaWorld, l’Experience Champion nel settore dell’elettronica di consumo, e Bennet, leader nel settore degli ipermercati e delle gallerie commerciali: apre al pubblico il 26 settembre un nuovo spazio MediaWorld Xpress all’interno dell'ipermercato Bennet di Vercelli, situato in Strada Vicinale Cantarana, 1

Il formato Xpress di MediaWorld, che si incastona all’interno del negozio Bennet, consentirà di accedere a tutti i servizi offerti dal leader dell’elettronica di consumo completando e arricchendo l’offerta tecnologica dell’Ipermercato. Inoltre, grazie all’offerta omnicanale di MediaWorld, oltre all’esposizione di una selezione di prodotti delle migliori marche, i clienti potranno accedere all’intera offerta tecnologica presente su www.mediaworld.it e recarsi al punto vendita di Vercelli per il ritiro.

Con il nuovo shop in shop MediaWorld, salgono a 13 i punti vendita attivi in Piemonte e prosegue il piano di investimenti triennale volto all’ulteriore espansione e copertura territoriale. Il negozio si sviluppa su 500 Mq e andrà a servire un bacino particolarmente strategico che comprende l’intera provincia di Vercelli e, in particolare, i comuni limitrofi dai quali provengono i 9 esperti di tecnologia impiegati nel nuovo negozio.

Questo shop-in-shop, dopo il progetto pilota di Montano Lucino, rappresenta il secondo punto vendita nato dall'accordo di partnership strategica tra le due aziende, con l'obiettivo di offrire ai clienti un'esperienza di shopping completa e integrata, all'insegna di qualità e convenienza. L’apertura del negozio di Vercelli porta, inoltre, a 132 il numero di punti vendita MediaWorld attivi in tutta Italia.

Il negozio Xpress presenta una proposta completa di servizi e prodotti ad alta rotazione, con un'attenzione particolare alle esigenze dei clienti piemontesi. I dati registrati da MediaWorld nei punti vendita del Piemonte e del Nord Ovest nell'ultimo anno evidenziano un particolare interesse per: Accessori audio (+68%), Elettrodomestici da incasso (+30%), Telefonia (+26%), Fotografia (+16%) e Aspirazione (+7%).

Inoltre, grazie alle innovazioni omnicanale di MediaWorld, i punti vendita Xpress offrono il servizio di Pick and Pay e di ‘PickUp anche in 30 minuti’; innalzando la shopping experience al livello superiore e consentendo ai clienti di beneficiare dell’opportunità di effettuare un acquisto tecnologico online e recarsi per ritiro in negozio. Una novità sia per clienti affezionati che nuovi utenti MediaWorld e Bennet che permette di vivere un'esperienza d'acquisto completa e soddisfare le proprie esigenze tecnologiche durante la spesa quotidiana.

A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro, a sottolineare l’importanza dell’occasione non solo per MediaWorld e Bennet ma anche per la città, sono intervenuti assieme al management nazionale e locale di MediaWorld e di Bennet, il vicesindaco Domenico Sabatino e l’assessore Stefano Pasquino.

«Sono lieto di accogliere MediaWorld nella nostra città. Si tratta di una notizia estremamente positiva per Vercelli, sia dal punto di vista occupazionale che per l'attrattività commerciale del territorio. La presenza di MediaWorld, infatti, arricchisce l'offerta commerciale della città, rendendola più completa e competitiva», ha detto Sabatino.

«Un'offerta più ampia e diversificata è un fattore di attrazione non solo per i vercellesi, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi, con un impatto positivo sull'intero indotto commerciale del territorio. L'Amministrazione Comunale è consapevole dell'importanza di attrarre investimenti e creare nuove opportunità di crescita per la città. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l'obiettivo di rendere Vercelli un luogo sempre più attrattivo per vivere, lavorare e investire», ha puntualizzato l’assessore al Commercio Pasquino.

Vittorio Buonfiglio Chief Operating Officer di MediaWorld ha dichiarato: «Siamo entusiasti di consolidare la nostra partnership con Bennet inaugurando questo nuovo spazio MediaWorld Xpress a Vercelli. Questa apertura strategica, la seconda nata dalla collaborazione con Bennet, testimonia la volontà di essere sempre più vicini ai vercellesi offrendo un'esperienza d'acquisto comoda, completa e integrata. La scelta di Vercelli non è casuale: si tratta di un'area strategica, con un bacino d'utenza significativo e in crescita. Vogliamo offrire anche ai cittadini di Vercelli e provincia la possibilità di accedere al meglio della tecnologia e ai servizi esclusivi MediaWorld, integrandoli perfettamente con la loro spesa quotidiana presso l'ipermercato Bennet. L'apertura di Vercelli conferma il nostro impegno costante nell'innovazione e nell'espansione capillare sul territorio nazionale, con l'obiettivo di rendere l'esperienza d'acquisto tecnologica sempre più accessibile e personalizzata»

Infine Adriano De Zordi, amministratore delegato di Bennet ha aggiunto: «La partnership con MediaWorld e l’espansione del progetto di apertura degli shop-in-shop all’interno dei nostri punti vendita è una testimonianza della volontà di Bennet di offrire sempre più qualità e servizi ai propri clienti. Insieme a MediaWorld, partner strategico di settore, vogliamo garantire un’esperienza di acquisto integrata, dove innovazione e servizio si fondono in un unico luogo».

In occasione dell’inaugurazione e fino a domenica 29 settembre sarà possibile acquistare con la speciale promozione “NO IVA” per i titolari della card gratuita MediaWorld Club.