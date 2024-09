«Noi siamo tempesta» e «All you can read»: parte alla grande l'autunno di Diapsi

Prima iniziativa autunnale, per Diapsi che, sabato 21 settembre alle 17,30 inaugura la collettiva d'arte dal titolo: «Noi siamo tempesta», evento che fa parte del progetto di inserimento lavorativo nel laboratorio Brein, “AttraVerso il Lavoro con Arte”.

La mostra, curata dalla vercellese Marisa Cortese, coinvolge 18 artisti chiamati a ritrarre in modi diversi la figura di Michela Murgia. Mostra che ha valenza nazionale e che da Prato si trasferirà a Vercelli, nella ex chiesa di San Pietro Martire. In abbinamento ad ogni opera ci sarà una delle borse realizzata da Brein su lenzuola di recupero, con la grafica del lavoro esposto. La finalità è sempre dare alle persone in difficoltà l’occasione di mettersi alla prova in un lavoro di qualità e gratificazione.

Il progetto è a cura di Lorena Chinaglia, Antonella Di Cosmo e Alice Monetti con progetto grafico di Valentina, Violetta De Luca.

L'esposizione rimarrà aperta fino al 12 ottobre dal lunedì al sabato (10-12 e 15-18,30) con le opere di Marina Comerio, Nietta Condemi De Felice, Marisa Cortese, Patrizia Crisponi, Marina Di Bartolo, Umberto Falvo, Immacolata Fazzone, Dorothea Fleiss, Fabio Giusti, Graziella Gola, Romina Mandrile, Elisabetta Marnoni, Luciano Maron Pot, Pierangela Orecchia, Adriana Perego, Patrizia Pollato, Barbara Richards, Rosa Spina. «Tanti, insieme, diversi» è lo slogan della mostra.

«Un appuntamento a cui la nostra associazione tiene molto e che riserverà prima della sua chiusura una notevole sorpresa. Intanto l'invito alla cittadinanza è di non mancare all'inaugurazione di sabato 21 settembre», dicono dall'associazione.

In contemporanea, sabato 21 e domenica 22 settembre, nel cortile di San Pietro Martire Diapsi-Brein collaborerà inoltre con “Libriamoci a Vercelli” per la seconda edizione di “All You can read”, iniziativa per la promozione del libro e della lettura.

Nelle due giornate, dalle 11 alle 19, basterà acquistare una o più shopper prodotte da Brein e si potranno riempire di volumi, a scelta fra titolo di generi diversi. Il ricavato andrà dunque alla nostra associazione Diapsi a sostegno sempre dell’attività di Brein.