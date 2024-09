In Seminario la conferenza di Robert Burtlett

E' il giorno dedicato al ritorno dello storico inglese Robert Bartlett che sarà ospite dell'Associazione Chesterton, guidata da Gianna Baucero, per una conferenza dal titolo ”The Norman Conquest, 1006: A Formative Event in English History” (La conquista normanna, 1006: un evento formativo nella storia inglese”.

L'appuntamento è alle 17 in Seminario, nell'aula magna: a introdurre lo studioso e divulgatore, molto noto per le sue pubblicazioni e i documentari realizzati per la Bbc, sarà Andrea Cherchi, mentre Gianna Baucero tradurrà e commenterà alcuni passaggi della conferenza, tenuta in inglese. L’appuntamento è a ingresso libero e segna la ripresa dell'attività culturale dell'associazione, dopo il periodo estivo.

Per il segmento dedicato alle conferenze, il 19 ottobre, sempre alle 17 in seminario, arriverà Antonio Caprarica che presenterà il suo ultimo libro «La fine dell’Inghilterra. Un Paese smarrito, un trono vacillante»; a novembre, in date ancora da definire, arriverà in città Enrica Roddolo, giornalista esperta di Windsor e famiglie reali e Alison Weir, tra le maggiori esperte di Tudor, che parlerà di Anna Bolena mentre, tra gennaio e febbraio 2025 sono un appuntamento sulla Magna Carta con David Carpenter, l’altro con Paul Binski, esperto di storia dell’arte e professore a Cambridge.

In partenza anche momenti di approfondimento dedicati alla fotografia e alla lingua inglese, mentre in fase di organizzazione è il “Club dei libri della teiera", un appuntamento in perfetto stile inglese per parlare di letteratura all'ora del the.