Come scegliere il computer portatile

Negli ultimi decenni i computer portatili hanno superato i PC fissi in termini di vendite. Il successo dei laptop è dovuto sia al calo dei prezzi, sia al miglioramento delle performance, che nei modelli top sono equiparabili a quelle dei PC fissi più potenti. Eccome come scegliere il notebook più adatto per soddisfare le proprie esigenze, che si tratti di studiare, di lavorare o di giocare con i videogame, dalla roulette ai titoli FPS.

Le dimensioni del monitor

Siamo di fronte a uno dei parametri più importanti da valutare. Più sono elevate le dimensioni dello schermo e, naturalmente, maggior saranno le misure del computer nonché il suo peso. Chi usa prevalentemente il computer in mobilità probabilmente apprezzerà i laptop con display da 12 o 13 pollici, i quali hanno come vantaggio il peso ridotto e la compattezza. Chi, invece, intende usare il computer a casa può optare per i classici monitor da 15,6 pollici, i quali riservano un adeguato comfort visivo. Per gli appassionati di videogiochi, come la slot halloween fortune e Fortnite, sono disponibili modelli dal display superiore ai 17 pollici: in questo caso il trasporto diventa molto più complicato ma la resa visiva è certamente migliore.



L'hardware

La componentistica interna del PC è ciò che influisce maggiormente sul prezzo del laptop. Chi usa il computer per il gaming con giochi di alto livello oppure per fare editing grafico necessita di processori estremamente potenti, di un'alta quantità di RAM e di una scheda video dedicata. Gli utenti che non pretendono prestazioni avanzate possono accontentarsi di configurazioni standard: il prezzo cala sensibilmente e le operazioni più comuni, come la videoscrittura, la navigazione su Internet e la visione di contenuti multimediali sono comunque garantite.



La connettività

Dando per scontato che il notebook possieda le connettività WiFi Dual Band e il Bluetooth, bisogna fare attenzione alle interfacce. Un buon portatile deve disporre di almeno due porte USB-A e di una USB-C: quest'ultima, oltre a offrire un trasferimento dati di velocità superiore, supporta il flusso audio/video dalle periferiche collegate, come gli smartphone. Immancabile almeno una porta HDMI, la quale serve a collegare il computer ai televisori e ai monitor esterni.



Il sistema operativo

Il più classico è Windows, ottimo per le esigenze basilari e per giocare, poiché riserva una più ampia possibilità di scelta. Per chi opera nel campo creativo può essere una buona soluzione affidarsi a un portatile di Apple. Per necessità e budget inferiori sono disponibili i Chromebook, notebook che installano il sistema operativo Chrome OS, il quale utilizza le app di Android e assicura una discreta disponibilità di strumenti per la produttività di base.



La tipologia

Accanto ai laptop tradizionali sono disponibili da qualche anno i modelli ibridi, ovvero quei dispositivi formati da un tablet e da una tastiera, che può essere agganciata o sganciata dall'unità centrale. Sono sempre più in voga i computer convertibili, i quali permettono di ruotare la cerniera e quindi di utilizzare il prodotto sia come un vero e proprio notebook sia come un tablet di dimensioni generose.