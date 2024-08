Limone: al via la rassegna Libri da Gustare con la premiazione del dottor Marco Missaglia

Un pubblico numeroso, che ha sfidato le condizioni meteo avverse, ha partecipato al primo appuntamento della rassegna "Libri da Gustare", dedicata all’editoria enogastronomica e alla valorizzazione del territorio.



Promosso dall’Associazione Culturale “Ristoranti della Tavolozza” in sinergia con il Comune di Limone Piemonte e il Grand Hotel Principe, questa manifestazione si propone di celebrare la cultura del cibo e del vino in tutte le sue forme.





L'evento si è svolto presso il suggestivo teatro della Confraternita, dove il dottor Marco Missaglia ha presentato il suo libro "Gusto e Salute: l’abc per una sana alimentazione".

Introdotto dal giornalista e curatore della rassegna, Claudio Porchia, il dottore ha catturato l'attenzione e l'interesse del pubblico, riscontrando un grande successo. Alla presenza del sindaco di Limone Piemonte, è stata conferita al dottor Missaglia la targa "Libro da Gustare 2024", un prestigioso riconoscimento attribuito da una commissione composta da giornalisti, chef ed esperti gourmet.





Alla conclusione dell'evento, il pubblico ha avuto l'opportunità di immergersi in un'esperienza gastronomica unica, degustando una selezione di prodotti artigianali offerti dall'azienda Tastee.it, realizzati con fiori eduli. Tra le specialità presentate, il ketchup di begonia ha catturato l'attenzione grazie al suo sapore fresco e innovativo, mentre il pesto di nasturzio, caratterizzato da un gusto deciso e piccante, ha conquistato i palati di molti.

Per completare questa deliziosa esperienza, è stata servita una particolare bevanda a base di begonia, che ha creato un perfetto equilibrio di sapori e ha suscitato entusiasmo tra i presenti. I partecipanti hanno dimostrato grande interesse e apprezzamento



La rassegna "Libri da Gustare" si svolgerà fino al 25 agosto, all’interno del meraviglioso Teatro “Alla Confraternita” e del rinomato Limone Palace ed il programma è ricco di eventi culturali che spaziano da conferenze a presentazioni di libri, passando per degustazioni e concerti. Dopo il successo della conferenza sull'alimentazione e la salute, accompagnata da una deliziosa degustazione di fiori eduli, i prossimi appuntamenti esploreranno il connubio tra musica e vino, la tradizione gastronomica della tavola dei Savoia, nonché la storia del Festival di Sanremo e la figura iconica di Fabrizio De André.





Questo il programma:



Martedì 20 agosto ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

"Per Bacco, che musica!": il legame tra musica e vino raccontato dal maestro Ennio Cominetti. Un viaggio sensoriale tra note e sapori, consigli per bere bene a tempo di musica e le schede enologiche di Clara Zani. Un'opera che esplora in modo profondo e coinvolgente il legame tra la musica e il vino.

“Il vino è donna: da baccante a sommelier” di M. Luisa Alberico. Il vino concede alla donna molti doni: è stimolo all’immaginazione, è un’opportunità, una sorpresa, una gratificazione. Il vino che la donna interpreta è espressione di tutte coloro che lo sanno creare, che lo conoscono e sanno comunicarlo.

A seguire degustazione vini Cantina Alice Bel Colle (AL)



Mercoledì 21 agosto ore 18.00 Chiesa parrocchiale di san Pietro Concerto spirituale di Ennio Cominetti con musiche di Girolamo Frescobaldi, François Couperin, Vincenzo Petrali, P. Davide da Bergamo, Léon Boëllmann, Umberto Giordano, Filippo Capocci, Marco Enrico Bossi e Percy E. Fletcher.



Venerdì 23 agosto - ore 17.30 presso Limone Palace conferenza di Barbara Ronchi della Rocca: “A tavola con i Savoia: tra pranzi di stato e piatti di tutti i giorni”. La famosa esperta di galateo e bon ton porterà il pubblico a scoprire come ci si comportava e cosa si mangiava in una delle corti più antiche e importanti d'Europa. Segue aperitivo reale.



Sabato 24 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Sanremo Story: gli anni in bianco e nero del Festival della canzone” di Claudio Porchia con Barbara Ronchi della Rocca e interventi musicali di Christian Gullone. Una divertente storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976, che rappresenta l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese.



Domenica 25 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Fabrizio De Andrè: ho paura di fare il poeta” presentazione del libro di Walter Pistarini con l’autore e interventi musicali di Christian Gullone.

Uomo schivo, scrittore colto, affabulatore, filosofo, cantautore, trovatore: quale tratto di De André scopriamo nella sua poetica? Per svelare l'uomo oltre il personaggio pubblico, Walter Pistarini con Claudio Sassi ha raccolto quarant'anni di interviste e lunghe conversazioni nelle quali De André scioglie i nodi della sua personalità, i temi che gli sono cari, gli amori e gli affetti, i dubbi e le paure.



Tutti gli autori il giorno dopo la presentazione saranno disponibili presso Il Grand ’Hotel Principe o il Limone Palace Residence per un firmacopie.



Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it



Associazione Ristoranti della Tavolozza

Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it



Grand Hotel Principe

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com



Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com