Fiera internazionale del Riso: confronto tra Confagricoltura e il ministro

A margine dell'assemblea estiva di Confagricoltura: "Quale Europa? Per una nuova politica agricola sostenibile e competitiva” che si è tenuta martedì 16 luglio a Milano, il direttore di Confagricoltura Piemonte Lella Bassiganna ha incontrato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Durante il suo intervento, Lollobrigida ha sottolineato come l’agricoltura non deve essere incentivata solo perché è una impresa economica, ma perché è un elemento di conservazione del territorio, del nostro modello alimentare, della nostra sicurezza alimentare, della nostra cultura, della nostra tradizione.

A questo riguardo Bassignana si è confrontata con il ministro sulla proposta che Lollobrigida aveva fatto durante la sua visita a Vercelli qualche tempo fa, della Fiera internazionale del riso.

«La risicoltura - ha detto Bassignana - ha necessità di un evento internazionale che non solo racconti al consumatore quali sono le caratteristiche organolettiche del riso, alimento fondamentale della dieta alimentare, le sue origini, ma lo promuova ai grandi buyer internazionali come uno dei nostri prodotti di eccellenza: un settore forte, innovativo e competitivo dove la ricerca e la sostenibilità ambientale sono diventati in questi ultimi anni, anche a causa del cambiamento climatico, fondamentali».

Un ruolo centrale nella realizzazione della Fiera dovrà essere sicuramente quello dell’Ente Risi: «Tra i compiti dell’Ente - dice la presidente, Natalia Bobba - c’è la promozione del prodotto e ritengo che la proposta del Ministro non solo debba essere condivisa , ma sostenuta e promossa. Lavoreremo con tutti gli attori della filiera per realizzare un evento che diventi un punto di riferimento per il settore a livello internazionale».