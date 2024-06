Tesoso del Duomo, visita guidata alla mostra su Rossaro, Ravello e Gazzone

Un pomeriggio in compagnia dell'arte al Museo del Tesoro del Duomo. Prorogata fino alla fine di luglio, la mostra dedicata al lascito intellettuale e artistico di Angelo Gilardino al Museo del Tesoro del Duomo ha riscontatro finora un grande successo. Le opere di Edgardo Rossaro, Umberto Ravello ed Enzo Gazzone sono oggetto anche di due eventi di approfondimento.

Sabato 29 giugno, alle ore 17, sarà Laura Mancini a condurre una visita guidata alla mostra. Docente al Liceo Musicale “Lagragia” e alla Scuola musicale “Vallotti”, Mancini è un’affermata concertista e socia fondatrice dell’Associazione “Angelo Gilardino”. Saranno le sue parole a condurre i visitatori alla scoperta delle opere in mostra per un appuntamento dal costo compreso in quello del biglietto al Museo.