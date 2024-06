Un anno di scuola e di sport: è tempo di bilanci

Riceviamo e pubblichiamo.

Mentre la scuola è ancora in piena attività per migliaia di studenti e studentesse e di docenti che stanno affrontando le prove degli esami, ritengo che sia doveroso, in quanto referente Attività Motoria dell’Ambito Territoriale di Vercelli, fare un bilancio sulle competizioni sportive scolastiche dell’anno 2023. E’ dunque altrettanto doveroso ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto le iniziative e hanno permesso di raggiungere ottimi risultati nelle varie manifestazioni e attività.

Docenti di tutti gli ordini di scuola, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, hanno accettato di essere coinvolti e hanno contribuito in modo attivo, diffondendo tra gli allievi e le allieve la cultura dello sport, che mira allo sviluppo armonioso della persona e la cultura del fair play, nel rispetto di tutti i partecipanti.

Il successo è stato frutto, quindi di un’autentica sinergia di tante anime e non sarebbe stata possibile senza la sensibile disponibilità del dirigente dell’Ufficio Scolastico, Umberto Pelassa, del sindaco Andrea Corsaro e dei collaboratori che lavorano presso gli uffici del Comune, dell’assessore allo Sport, Domenico Sabatino, del presidente della Provincia, Davide Gilardino, della delegata Coni, Laura Musazzo, dei Dirigenti degli Istituti Scolastici di Vercelli e Provincia, della Croce Rossa, con il referente Eugenio Bottieri e il medico, dottor Carlo Angelini.

Numerose sono state le società che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative sportive: ASD Crescentinese Calcio, ASD Tennis Pro Vercelli, Atletica Santhià, Atletica Vercelli 78, Centro Sportivo “Le Piscine”, GSD Canadà Calcio, Pro Vercelli Rugby, S2M Volley Vercelli. Queste società non si sono limitate a partecipare in modo attivo, ma sovente hanno anche a messo a disposizione gli arbitri. L’Istituto Sacro Cuore di Vercelli, infine, ha ospitato le gare di Rugby.

Grazie al contributo di tutti, i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole hanno potuto partecipare alle diverse fasi in tutte le discipline sportive, ottenendo ottimi risultati e raggiungendo in molti casi anche le fasi Nazionali.

Il mio riconoscimento va dunque a tutti quanti e a tutti i colleghi e le colleghe che, in questo mio primo anno come Referente dell’Attività Motoria, mi hanno supportata e sopportata.