Accademia Italiana della Cucina: confermata Paola Bernascone Cappi

Paola Bernascone Cappi è stata riconfermata Delegata di Vercelli dell’Accademia Italiana della Cucina. «Condivido questo successo con gli straordinari componenti della consulta che non mi hanno mai fatto mancare utili consigli e con tutti gli accademici che, compatibilmente con gli impegni personali partecipano alle Conviviali e alle diverse iniziative».

Nei giorni scorsi si è riunito infatti il Consiglio di Presidenza, presieduto da Paolo Petroni: la professoressa Bernascone, nominata nel 2018, è stata riconfermata nella carica per il triennio 2024/27. «Quando sono stata nominata la prima volta, nel luglio 2018 su designazione urgente del presidente, la delegazione di Vercelli era ridotta a tre componenti, me compresa – racconta Paola Bernascone Cappi -. Ripristinare nella nostra città la presenza di questa istituzione è stato l’obiettivo che mi sono immediatamente proposta. In quest’opera di ricostruzione ho messo tanto entusiasmo e tanta passione che ho trasmesso ad amici e conoscenti anch’essi affascinati dagli scopi dell’accademia: proteggere e valorizzare i piatti e i prodotti della tradizione enogastronomica del nostro territorio. Oggi la delegazione è ben consolidata, stimata anche a livello nazionale per le varie iniziative messe in campo in questi ultimi anni».