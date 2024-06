Liceo Scientifico, festa del Volontariato e borse di studio

Mercoledì 5 giugno, a partire dalle 14,15 si terrà nell’Aula Magna del Liceo Scientifico la Festa del volontariato in musica.

A dare il benvenuto ai partecipanti sarà la dirigente scolastica, Rossella Talice. «Per tutto il corso l’anno scolastico allievi e allieve dal secondo anno di Liceo al quinto – dice la docente di Religione Elena Fossale, coordinatrice del progetto – sono stati coinvolti in svariate attività di volontariato, sia durante la settimana, alla casa di riposo di via Mazzini, all’oratorio San Giuseppe, all’Associazione Oncologica Pediatrica, all’Emporio solidale e alla Caritas, sia in eventi speciali, come quello della colletta alimentare o la vendita delle uova solidali per l’Ail.».

Accanto all’attività di volontariato è nata anche la realtà dell’Avogadro Band, costituita da voci e strumentisti, che non ha mancato di sottolineare alcuni momenti vitali della scuola, mettendo in repertorio vari brani che spaziano diversi generi musicali.

L’Avogadro Band avrà il compito di allietare la festa e di sottolineare i momenti ufficiali del pomeriggio: verranno, infatti, distribuiti gli attestati di partecipazione alle attività di volontariato.

In questa cornice, il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, consegnerà le borse di studio Città di Vercelli agli alunni e alle alunne meritevoli del Liceo.

Ospite d’onore della giornata sarà l’arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo.

«Questa festa rappresenta un momento di condivisione importante – conclude la dirigente Talice – perché, premia ragazzi e ragazze che trovano il tempo di vivere in prima persona i valori della solidarietà, nella prospettiva del bene comune»..