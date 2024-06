Asl: aprono tre nuovi ambulatori distrettuali

Da mercoledì 5 giugno aprono tre nuovi ambulatori distrettuali a Quarona, Grignasco e Romagnano. A renderlo noto è l'Asl Vc che precisa, inoltre, il cambiamento degli orari di apertura a Varallo, Borgosesia, Prato Sesia e Gattinara con un aumento complessivo dell’attività di 10 ore a settimana.

«L'attività - si legge in una nota dell'Asl -. è stata rimodulata in base alle esigenze dei cittadini emerse dalla statistica effettuata sugli accessi e alle richieste pervenute dai sindaci del territorio. Ricordiamo che gli ambulatori distrettuali sono pensati per il rilascio di certificati e prescrizioni, nonché per la prenotazione di eventuali visite a domicilio».

Cliccando sulla foto sotto, è possibile consultare la tabella con gli orari di apertura di tutti e 7 gli Ambulatori attivi sul territorio.

«Ricordiamo inoltre che: per visite ambulatoriali accesso solo su appuntamento telefonando al numero: 366.9357217 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15 dal lunedì al venerdì; solo per prescrizione di farmaci in terapia cronicai nviare mail ad ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.itmg@aslvc.piemonte.itindicando: nome farmaco e dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale e numero di telefono cellulare».