Comba, Zangrillo e Molinari per la presentazione di Scheda

Arrivano i tre segretari regionali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Roberto Scheda a sindaco di Vercelli come rappresentante del centro destra.

Riccardo Molinari (Lega), Paolo Zangrillo (Forza Italia) e Fabrizio Comba (Fratelli d’Italia) sono attesi alle 14.30 nella sala del Parlamentino di Ovest Sesia, in via Duomo.

Intanto, per quanto riguarda la campagna elettorale del centro destra, è già noto che non ci sarà una lista civica a supporto di Scheda ma la componente legata al candidato sindaco sarà inserita nella lista della Lega come indipendente.