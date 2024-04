Molte persone si chiedono, perché l'hanno sentito sicuramente nominare, cos'è nella realtà un trasloco chiavi in mano . Non è una cosa facile da comprendere perché in realtà è una forma molto comoda e pratica, che viene offerta da un'azienda specializzata proprio nei traslochi.

Partiamo da un presupposto molto importante e cioè che il trasloco ha a che fare con un momento importante di cambiamento, che può essere sia positivo perché magari va a toccare dei miglioramenti nella propria vita personale e lavorativa, ma anche abbastanza stressante, soprattutto per quelle persone, che hanno una vita molto complessa e non pensano di poter riuscire a fronteggiare da sole un lavoro così complesso.

Infatti fare un trasloco significa organizzare tutta una serie di cose sia dal punto di vista pratico che logistico: quindi può succedere che ci siano degli imprevisti uno dopo l'altro.

Ed ecco perché si può chiedere a un'azienda di traslochi specializzata delle informazioni relative a questa formula chiamata chiavi in mano, che ha a che fare col fatto che si decide di delegare tutte le operazioni importanti e principali del lavoro agli esperti che lavorano in questa ditta.

In ogni caso quando si parla di traslochi non c'è niente che si può dare per scontato nel senso che si parla di un servizio personalizzabile: ed ecco perché per esempio si potrebbe decidere di fare in prima persona alcune tra le operazioni più facili, mentre al contempo si può richiedere alla ditta di traslochi le cose più complesse che sono difficili da portare a termine in maniera autonoma.

Questo significa che per esempio la persona potrebbe occuparsi di imballare gli scatoloni, per poi lasciare l'azienda la cosa più importante da fare e cioè portare tutti gli oggetti, che poi molte volte possono essere anche ingombranti o di grande numero, dal vecchio al nuovo domicilio, fermo restando che in alcuni casi può essere necessario anche richiedere alla ditta specializzata il servizio di smontaggio e rimontaggio mobili, che ovviamente influirà sul prezzo finale

Elementi che incideranno sul costo finale del lavoro di trasloco

In pratica quindi si può richiedere all'azienda di fare il lavoro più pesante che ha a che fare col trasporto delle merci, e per il quale c'è bisogno di furgoni che ovviamente quasi mai una persona può avere, e quindi dovrebbe noleggiarli con tutto quello che significa.

Nelle voci di spesa presenti all'interno del preventivo rilasciato dall'azienda ci sarà quindi sicuramente questo lavoro in quanto è quello più complicato: però ci potrebbero essere anche aggiunti dei servizi, nel caso in cui la persona decida di lasciare la ditta come per esempio l'inscatolamento degli oggetti, o anche tutta una serie di pratiche burocratiche da portare a termine.

Da questo punto di vista comunque sarà importante il sopralluogo che verrà fatto da un esperto mandato all'azienda, e che servirà per capire il tipo di lavoro che c'è da fare, perché solo così si potrà arrivare a rilasciare al cliente il preventivo, per permettergli anche di organizzarsi con l'aspetto economico.