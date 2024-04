I gusti dell'Alto Adige e del Veneto nel prodotti Avesani

Dal 1951 Avesani è produttore di pasta fresca, tortellini e ravioli e quanto di meglio possa “esprimere” un pastificio. Con il tempo Avesani si è ingrandito e ha ampliato la sua linea di prodotti per venire incontro alle esigenze e ai gusti di tutti. Quello che oggi, lo speck, è diventato un affettato amato da moltissimi italiani, una volta veniva prodotto dai contadini in Alto Adige per la necessità di conservare meglio la carne, così era possibile conservare la carne dei maiali che venivano uccisi per le festività natalizie. Per la sua produzione si usano solo cosce selezionate e si ottiene un prosciutto di ottima qualità. L’eccellenza risiede nella ricetta che si tramandano di generazione in generazione e che ancora oggi si usa in tantissime ricette tradizionali altoatesine. O prodotti Avesani hanno invaso da tempo tutto il mondo dell’Horeca e della Grande Distribuzione organizzata (supermercati) e ormai fa parte delle preferenze dei piemontesi.