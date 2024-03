Bagnasco: «Corsaro avrebbe meritato un trattamento diverso»

Riceviamo e pubblichiamo.

A conclusione delle vicende che hanno portato alla scelta del candidato Scheda per il centrodestra e viste le dichiarazioni degli esponenti dei partiti (Antonio Prencipe, Daniele Baglione e Sara Kelany), stupisce e si rimane sorpresi dal fatto che sia sostanzialmente sparita dalle considerazioni di tali esponenti la figura del Sindaco in carica, rimpiazzato da un esponente dell’attuale minoranza.

Non ci interessa entrare nelle scelte dei partiti di centrodestra, però ci pare evidente che il cinismo dimostrato in questa occasione dai dirigenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sia il segno di un totale disprezzo del lavoro che il rappresentante alla guida del Comune di Vercelli da essi scelto ha svolto anche per loro e in loro nome. Tra l’altro gratificandone alcuni con incarichi di prestigio sia all’interno dell’Amministrazione che nelle aziende ad essa collegate.

Possiamo dire in coscienza - pur avendolo politicamente avversato per quindici anni, sempre con atteggiamento responsabile e rispettoso dell’istituzione da lui rappresentata - che Andrea Corsaro avrebbe meritato da parte di chi lo ha scelto, difeso e sostenuto fino a ieri un trattamento ben diverso.

Pare di riscontrare ben poca buona politica nella manovra di palazzo partorita dal centrodestra, che si dimostra per l’ennesima volta privo di senso di responsabilità, serietà, rispetto delle istituzioni e degli elettori.