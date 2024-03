Kelany e FdI: «Cinque anni vincenti, ora mettiamo a terra i progetti»

Riceviamo e pubblichiamo.

La coalizione di centrodestra prosegue su un percorso la cui forza risiede nell’unione ed è scegliere questa continuità, unita alla fiducia altamente dimostrata dagli elettori a livello nazionale, a essere vincente.

FdI appoggia convintamente l’avvocato Scheda scelto congiuntamente con gli alleati, con la certezza che sia la scelta migliore per i cittadini e la città. Fratelli d’Italia sarà come sempre in prima linea per portare avanti i progetti in cui abbiamo creduto e per fornire risposte ai bisogni del territorio e della comunità vercellese; lasciamo cinque anni di amministrazione vincente, che è riuscita a portare in città molte risorse e gettare le basi di altrettanti cantieri volti a consegnare ai cittadini una Vercelli più bella, attrattiva e competitiva. Ci candidiamo ad assumerci l’impegno di continuare ad amministrare con la dedizione e la consapevolezza che ci contraddistinguono.