E' Roberto Scheda il candidato a sindaco del centrodestra

Sarà Roberto Scheda quindi, e non l'attuale sindaco, Andrea Corsaro, il candidato del centrodestra alle comunali.

Una decisione molto dibattuta, dopo giorni di trattative. Probabilmente seguiranno, adesso o più in là, polemiche, anche roventi.

Ecco il comunicato.

Accordo nel centrodestra, in Piemonte, per i candidati sindaco dei tre capoluoghi di provincia al voto il prossimo 8 e 9 giugno. Sono Marzio Olivero a Biella, Mirella Cristina a Verbania e Roberto Scheda a Vercelli.

L’intesa sui tre nomi è stata raggiunta oggi a Roma, nel corso di un vertice dei coordinatori dei partiti della coalizione. Erano presenti Fabrizio Comba e Gaetano Nastri, per Fratelli d’Italia, Riccardo Molinari ed Elena Maccanti per la Lega, Paolo Zangrillo e Roberto Rosso per Forza Italia. D’accordo anche Paolo Greco Lucchina dell’Udc e Massimo Berutti per Noi Moderati.

Il centrodestra si presenta dunque unito anche alle elezioni amministrative dei tre capoluoghi, replicando la coalizione che è al governo del Paese e che sostiene Alberto Cirio alle elezioni regionali.