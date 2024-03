Baglione (Lega) e Prencipe (Forza Italia): «Scheda, il nome migliore»

Due comunicati che plaudono alla candidatura di Roberto Scheda. Inviato quello di mail, preso da fecebook quello di Baglione.

Come annunciato alcune settimane fa, in prossimità delle elezioni si va alla ricerca dei profili migliori da presentare ai cittadini e non necessariamente l’uscente è il migliore.

Avremmo voluto più considerazione su temi che al nostro movimento stanno più a cuore, come la sicurezza, il decoro urbano e lo sviluppo ed il sostegno al commercio e all’artigianato locali. Ed è anche per questo che, dopo 5 anni, riteniamo che occorra dare una svolta più incisiva e differente all’azione amministrativa, mettendo sempre al centro di ogni decisione i cittadini.

Per la Lega, quello dell’avvocato Roberto Scheda è il nome migliore da poter indicare come futuro Sindaco della Città di Vercelli: è stato vercellese dell’anno e gode della stima di tanti. Personalmente, poi, è anche un amico fraterno.

--------------------

Conosco l’Avvocato Scheda da molto e siamo stati colleghi di Giunta per 10 anni dal 2004 al 2014, lui come assessore alle opere pubbliche io come assessore al verde e qualità urbana, collaborando reciprocamente su molti progetti. Lo ritengo persona dotata di maturità e esperienze di cui la città potrà beneficiarne con lui al governo dell’amministrazione comunale. Oltre alle sue indiscusse doti professionali e politiche che lo hanno portato a ricoprire nel tempo incarichi di prestigio, l’amico Scheda si distingue per spiccate doti umane, con particolare attenzione verso il sociale.

La sua esperienza professionale, politica e amministrativa, la sua capacità di saper interpretare con attenzione le reali necessità dei cittadini, il suo tratto umano, fanno di lui il sindaco ideale che Vercelli merita di avere.

Forza Italia che rappresenta la casa dei moderati, è pronta a scendere in campo al fianco del candidato sindaco Roberto Scheda, unitamente a tutto il centrodestra, mettendo al centro della propria azione politica il cittadino e le sue esigenze.

Antonio Prencipe Segretario provinciale Forza Italia