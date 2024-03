Elezioni comunali: SiAmo Vercelli non si sarà

SiAmo Vercelli non parteciperà alle prossime elezioni comunali.

La decisione è stata presa all’unanimità nel corso dell’Assemblea del movimento civico lo scorso 11 marzo.

SiAmo Vercelli è nata dieci anni fa per portare un deciso rinnovamento nella politica locale, una “rivoluzione buona” – come fu chiamata - fatta di solide competenze e dedizione totale al bene comune, senza interessi di parte.

Purtroppo la rivoluzione non è riuscita: i cittadini ci hanno apprezzati nel 2014, al primo appuntamento elettorale. Forse allora abbiamo avuto una chance e non siamo riusciti a sfruttarla. Poi, nel 2019 abbiamo preso la metà dei voti e, con due soli esponenti in quest’ultimo Consiglio Comunale, non c’è stata la possibilità di contribuire e incidere nell’amministrazione della città.

Ora ci si avvia a una nuova competizione elettorale e il quadro è piuttosto frammentato, è difficile ogni tentativo di aggregazione e sono troppo scarse le possibilità di dare il nostro contributo.

Così abbiamo scelto di non partecipare.

La nostra parte crediamo di averla fatta nei dieci anni passati; ci abbiamo messo tanto impegno e buona volontà, abbiamo avuto qualche soddisfazione ma abbiamo anche portato a casa qualche cicatrice.

Oggi pensiamo che sia meglio dare il nostro contributo politico con diverse modalità. Il movimento, forte della partecipazione di tutti i suoi membri della prima ora e di altri che si sono affiancati più avanti, non molla affatto il suo impegno per migliorare la nostra città. Continueremo a impegnarci per Vercelli, produrremo idee e contributi su diversi temi, dalla qualità della vita all’occupazione, lavoreremo su progetti concreti e li metteremo a disposizione di tutti. Saremo fuori dal palazzo della città ma continueremo a far sentire il battito del suo cuore.





SiAmo Vercelli