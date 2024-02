Pollai e Arredi da Giardino si mettono in mostra

‘Cucciolotta’ e ‘PoliLine’ sono le nuove linne di prodotti di tendenza per quanti vogliano vivere fauna e flora in simpatia con un ‘occhio attento all’ecologia. Oggetti dal design funzionale, semplice e accattivante insieme che stanno macinando consensi importanti nel mercato di riferimento, collezionando simpatie e consensi crescenti. Strumenti per dare un tocco di classe alla passione per gli animali da cortile e le piante in armonia con la natura. Facili da usare, praticamente incorruttibili e indistruttibili entrambi, pronti da assemblare e usare in sicurezza grazie a una tecnologia innovativa a incastro che risparmia ferro, viti, bulloni e potenziali ferite.

Ultimi nati in casa ‘It Design’, start-up innovativa e sociale insieme che per prima al mondo, facendo ricorso inedito all’impiego green della cellulosa in laminati pressofusi (HPL, High Pression Laminate), ora sono pronti a conquistare il mercato. Mettendosi in mostra a tutta una serie di eventi e fiere tra le principali del comparto.

Questi gli attesi, prossimi appuntamenti per poter conoscere e sperimentare da vicino la qualità e l’innovazione frutto dell’esperienza e della ricerca firmata ‘IT Design’, realtà imprenditoriale di successo fondata a Giaveno, nel Torinese, dai Fratelli Polito.

‘Cucciolotta’ e ‘PoliLine’ potranno essere ammirati, sperimentati e osservati dal vico dal 21 al 23 Febbraio presso i moderni padiglioni di Fiera Milano Rho al ‘MY PLANT & GARDEN’, meeting b2b di rilevanza internazionale.

Per proseguire dal 15 al 17 Marzo a Montichiari (BS) con la rassegna ‘VITA IN CAMPAGNA’, punto d’incontro tra i maggiori operatori italiani del settore agricoltura, e approdare poi ancora dal 5 all'8 Aprile a Brescia al ‘COSMOGARDEN’ appunto di rilievo con cadenza biennale decisamente altrettanto partecipato. fiera biennale b2c nazionale.

‘It Design Srl’ è la prova concreta che esiste un nuovo modo di vivere il proprio verde. Creando equilibrio e opportunità anche fra uomo, fiori e animali domestici.

Che sia un balcone, una terrazza, un giardino domestico. Una casa, un hotel, un agriturismo, un residence o una struttura ricettiva, c’è una risposta nuova alla voglia di immergersi nel proprio verde quotidiano.

Zero rischi di rottura e per la sicurezza, resistono agli urti, agli effetti del tempo e dei fenomeni atmosferici, inclusi i più violenti: che, ahinoi, avanti di questo passo rischiano di essere sempre più la norma.

Ma, soprattutto, linee essenziali, eleganti e immediate in grado di inserirsi al meglio in qualsivoglia contesto residenziale: dal semplice balcone condominiale al terrazzo più raffinato, al giardino di ville mono o bifamiliari, agli spazi verdi di case a schiera.

Sino ai cascinali storici, alle dimore prestigiose del passato, ai giardini verticali sempre più in voga anche in Italia nelle grandi metropoli. Perfetti complementi d’arredo che si fanno al contempo tratti distintivi di hotel, resort, B&B, strutture ricettive, agriturismi.

Adatti a bordo piscina o in aree verdi, dehors di ristoranti e locali di pregio, e più in generale contesti in cui distinguersi con eleganza può fare la differenza. ‘PoliLine – The Garden’ è un’esclusiva ‘IT Design Srl’, marchio del Beldesign italiano applicato al verde e a chi ama la natura e fa di tutto per conviverci in armonia.

‘Cucciolotta’, invece, è la risposta pratica e quotidiana ai piccoli allevamenti di polli e galline che necessitano di strutture agevoli, moderne, funzionali, di pratico e sicuro utilizzo.

Gli alloggiamenti interni per la cova e la vita degli avicoli sono ampi, confortevoli, dotati di pratici cassetti per la presa delle uova altresì di facile impiego e altrettante immediate pulizie e manutenzione

Le linee tipiche di una classica casetta di campagna con tetto a spiovente completamente apribile consentono ispezioni e verifiche interne semplici e pratiche, garantendo igiene e confort ai propri amati volatili con cui convivere in serenità ogni giorno. La presenza di una porta antintrusione consente agli stessi notti serene, proteggendoli da potenziali attacchi da parte dei predatori.