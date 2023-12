Il BDSM, un fenomeno sempre più in voga

L'interesse per il BDSM è una delle tendenze attuali, come dimostra il numero crescente di visitatori delle fiere dedicate all'erotismo o dei siti online dedicati agli accessori BDSM.

Sotto questa sigla un po' enigmatica per i neofiti, troviamo a vari livelli un insieme di giochi sensuali basati sul bondage, la disciplina e il sadomasochismo. Molto praticato in Giappone, e avendo sempre più seguaci in tutto il mondo, il BDSM è estremamente codificato e fa appello a un insieme di pratiche di sottomissione alle quali i due partner si prestano in modo volontario.

Se si pensa al bondage, s'impongono subito immagini di corpi prigionieri in situazioni di costrizione talvolta estrema. Non si tratta peraltro necessariamente di una messa in scena di ordine sessuale nel senso stretto del termine, nella misura in cui i partner si piegano più volentieri ad una situazione erotica che può eventualmente essere sottesa da una finalità artistica.

Complicità e fiducia

Il BDSM implica inoltre che i due partner abbiano stipulato una sorta di contratto, sia se praticato in un club che nell'ambito di una relazione di coppia. Perché prima di costringere l'altro una volta iniziato il gioco, è essenziale assicurarsi che si tratti del desiderio del partner di svolgere il ruolo di dominato. Il dominio è un ingrediente del gioco, ma richiede prima che l'altro sia d'accordo su questo punto e sia consenziente ad assumere lo status di dominato che ha come obiettivo primario quello di portargli piacere. Bisogna anche sapere che il BDSM è uno scambio tra due persone consenzienti. Questo avvicinerà e rafforzerà innegabilmente la complicità. Con il BDSM si impara a lasciarsi andare e a fidarsi l'uno dell'altro. In questa pratica erotica sono innumerevoli gli accessori bdsm usati.

Accessori soft per iniziare

La candela

Un po' di cera calda in goccioline sul corpo per un'atmosfera calda in una luce soffusa. Il debole bagliore della fiamma oscillante gioca sulle pelli screziate dall'oscurità e il discreto dolore della cera che si irrigidisce sulla pelle tiepida eccita i sensi. Evita le candele di cera d'api che bruciano ferocemente e preferisci una candela da massaggio che mescola il piacere sapientemente sadomaso della cera sul corpo e la piacevole conclusione in un massaggio sensuale.

La benda

Anche gli accessori accecanti esistono in diverse declinazioni a seconda dell'ambiente che si vuole creare: la fascia di seta per i piaceri leggermente piccanti o la maschera di cuoio alle forme più spaventose per le atmosfere più scure ed i rapporti di sottomissione e dominio più espliciti. Il partner immerso nel buio è «vittima» delle carezze dell'altro e vive l'emozione di non sapere cosa lo aspetta.

Accessori per gli avventurieri

Le manette

Accessorio classico del bondage, le manette permettono giochi «accattivanti» in cui uno dei partner si abbandona alle carezze dell'altro senza potere difendersi poiché le sue mani e/o le sue caviglie sono legate. Ci sono modelli molto diversi che vanno dalla versione in morbida seta agli elementi in pelle alle classiche in metallo. Da scegliere in base ai desideri e al livello di desiderio di esplorazione.

La frusta

Per padroneggiare bene l'arte della sculacciata o del tape in generale, ci sono molti tipi di fruste e frustini. È un articolo di spicco del BDSM poiché, a parte il bondage, vi si ritrovano tutti le pratiche: rapporti di dominio, sadomasochismo, disciplina e punizione. Secondo i piaceri ricercati, l'uso della frusta andrà dalla carezza appoggiata alla frusta più espressa. L'arte è quella di saper fermarsi in tempo.

Accessori per gli intrepidi

Il bavaglio

Può essere utilizzato in giochi di ruolo dove si simulerà per esempio un rapimento con il suo ostaggio di cui si soffocano le urla. Proprio come le manette e la benda, è anche il mezzo per privare il partner di una capacità, in questo caso la parola. La perdita dell'espressione è quindi assimilata al piacere della punizione e all'eccitazione causata dall'angoscia creata. Il modello più comune e più famoso è il bavaglio con la sfera.

Le pinze per capezzoli

Emblema dell'accessorio BDSM, il principio di questo oggetto utilizzabile sia dall'uomo che dalla donna è la stimolazione dei capezzoli stretti in modo più o meno forte a seconda del modello e della scelta dei partner. Questa pressione modifica la circolazione sanguigna e fornisce una sottile miscela di piacere e dolore. Il fatto che le pinze per il seno rendano i capezzoli sensibili limita anche i movimenti del suo utente, conferendogli un ruolo di bondage.

E molti altri ancora

L'elenco degli accessori BDSM è lungo e si potrebbe ancora parlare di imbracature e altri accessori che limitano i movimenti; si potrebbero citare anche i collari con guinzaglio per i giochi di sottomissione o gli strumenti che sono piuttosto orientati al dolore come quelli che fanno appello all'elettrostimolazione.