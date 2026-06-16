Mostra "Portrait of Italians" all'Accademia delle Belle Arti di Roma

Aprirà al pubblico giovedì 18 giugno la mostra fotografica “Portrait of Italians”, ospitata negli spazi di Campo Boario dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il progetto raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti nell’ambito della collaborazione con realme e rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha unito formazione artistica e sperimentazione tecnologica. L’esposizione sarà visitabile fino al 10 luglio.

L’iniziativa si inserisce nel ruolo di realme come partner fotografico ufficiale dell’Accademia di Belle Arti di Roma, con la realme 16 Pro Series utilizzata dagli studenti come strumento creativo nelle attività didattiche. La mostra restituisce al pubblico il risultato di questo lavoro, offrendo uno sguardo autentico e contemporaneo sull’identità italiana.

“Portrait of Italians” nasce dall’idea di raccontare l’Italia attraverso le persone, i loro volti e i momenti quotidiani. Non una narrazione legata ai luoghi, ma una riflessione sull’identità costruita attraverso ritratti spontanei di studenti, docenti e persone comuni. La fotografia diventa così un mezzo per catturare frammenti di realtà e restituire una visione intima e umana del presente.

I partecipanti hanno lavorato su tre temi: My Unfiltered Self, Urban Player ed Eyes on the City.

Le opere selezionate saranno esposte negli spazi della CrossinGallery, della sede di Campo Boario, e presentate anche sui canali digitali.

La mostra è curata dal Prof. Claudio Libero Pisano con le studentesse del Dipartimento di Didattica e Comunicazione dell’Arte e dal Dott. Francesco Giovanetti e coinvolge gli studenti della Scuola di Fotografia e Video coordinati dai Proff. Ernani Paterra e Luca Valerio.

Tutte le fotografie sono realizzate con dispositivi realme 16 Pro Series, includono il watermark realme e seguono un approccio Multi-focal Portrait (1x, 3.5x, 10x). I lavori saranno pubblicati su Instagram (@realme.it e @abaroma_) con l'hashtag #realme16ProSeries5G.

La giuria ha assegnato il Premio Oro a Laura Lambertini per il progetto fotografico presentato al contest. La Lambertini riceverà un premio in denaro di 800 €, uno smartphone realme 16 Pro Series e un paio di cuffie realme Air 8 Buds.

Il Premio Argento è stato assegnato a Claudia Caporaso per il suo lavoro fotografico, che riceverà un premio in denaro di 400 €, uno smartphone realme 16 Pro Series e un paio di cuffie realme Air 8 Buds.

Infine, il Premio Bronzo è stato assegnato a Valeria Cernetti per il progetto presentato aggiudicandosi uno smartphone realme 16 Pro Series e un paio di cuffie realme Air 8 Buds.

Le opere selezionate saranno esposte al pubblico nella mostra fisica a partire dal 18 giugno. Il giorno dell’inaugurazione, alle ore 16:00, si terrà uno speech introduttivo a cura dell’Accademia di Belle Arti di Roma e realme nella sala conferenze.

L’inaugurazione aperta al pubblico inizierà alle ore 17:00. A partire dalle 16:30, il pubblico potrà inoltre partecipare a un’attività speciale di ritratto in loco con stampa immediata delle fotografie realizzate.

Con “Portrait of Italians”, realme e l’Accademia di Belle Arti di Roma rafforzano il dialogo tra tecnologia e formazione artistica, promuovendo una fotografia sempre più accessibile, autentica e contemporanea.

Di seguito gli artisti e i curatori che hanno partecipato al concorso:

Bertollini Marta, Broglio Virginia, Caporaso Claudia, Carosi Giulia, Cernetti Valeria, Chicca Martina, Cotesta Vincenzo, Coverchiata Davide, Croce Agnese, Dallabetta Alice, D’Apice Angela, D’Errico Anita, Damiani Massimo, De Paolis Mirko, De Pari Federica, Del Bosco Enea, Di Loreto Helena, Di Marco Beatrice, Di Russo Martina, Efrati Keren, Fina Gabriele, Fiume Alessandra, Ghaffari Yekta, Giacomello Sofia, Gioia Eleonora, Haozheng Shi, Iorio Gnisci Gaia, Lambertini Laura, Landi Chiara Stella, Loi Erica, Malacarne Giulia, Mammoliti Marta, Marconi Federico, Meloni Federico, Mennuti Bianca, Migliaro Federico, Morsani Beatrice, Neamtu Liviu Mihai, Nieto Martin Alvaro, Parisi Giulia, Peguiron Adriano, Pellegrini Miranda, Renzetti Matteo, Rinaldi Marcello, Serra Chiara, Suarez Riccardo, Taurino Miriam, Villanacci Nur.