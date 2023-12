Nova Coop, 110 borse di studio ( 8 sono vercellesi) per i figli dei dipendenti

Anche quest’anno Nova Coop ha voluto premiare i figli dei propri dipendenti per i risultati raggiunti nell’ambito della frequenza di un percorso di scuola secondaria superiore o di un corso universitario.

I riconoscimenti assegnati sono complessivamente 110 e sono stati conferiti ai ragazzi meritevoli nel corso di una premiazione svoltasi giovedì sera presso la sede direttiva di Nova Coop, a Vercelli, suddivisi in 80 borse di studio, del valore di 400 euro l’una, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e in 30 borse di studio, dall’importo di 600 euro l’una, agli studenti universitari. Il valore complessivo della misura di sostegno allo studio è di 50 mila euro.

La serata è stata introdotta da Francesco Giorda, attore e autore comico torinese oltre che esperto stand-up comedian, che ha sviluppato diversi progetti di formazione e divulgazione dedicati in particolare ai giovani delle scuole superiori. Vi hanno preso parte Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop, Maura Sammartino, direttore Risorse Umane Nova Coop, Matteo Canato, responsabile Selezione, Formazione e Comunicazione Interna Nova Coop e Marcello Giangualano, responsabile di Zona Direzione Politiche Sociali Nova Coop.

L’assegnazione delle borse di studio avviene da nove anni come azione parte del più articolato piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop”, mediante il quale l’azienda si propone di semplificare la vita dei propri collaboratori attivando quattro aree d’intervento che offrano risposte ai loro principali bisogni: Persona, Famiglia, Salute, Risparmio.

Il merito scolastico è stato l’unico indicatore che ha guidato la selezione degli studenti vincitori. Sono stati premiati i ragazzi che nell’anno scolastico 2022/23 avevano conseguito nella scuola secondaria di secondo grado una media voti pari o superiore a 7/decimi o che, nello stesso periodo, avevano ottenuto il diploma con una votazione superiore a 80/centesimi. In ambito universitario, il requisito era invece possedere una media ponderata di tutti i voti d’esame pari o superiore a 26/trentesimi o essersi laureati nell’Anno accademico 2022/23 con una votazione pari o superiore a 100/centodecimi.

Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop, ha dichiarato: «Supportare i nostri dipendenti e le loro famiglie, guardando oltre ai bisogni della pura sfera lavorativa è l’obiettivo di questa iniziativa. Confidiamo che un riconoscimento agli studenti più meritevoli possa rappresentare non solo un ulteriore sostegno ai nostri collaboratori ma anche un incentivo concreto a tutti i ragazzi premiati per incoraggiarli a proseguire con impegno nel loro percorso formativo e di crescita culturale, attraverso il quale potranno dare forma al proprio futuro».

Maura Sammartino, direttore Risorse Umane Nova Coop, ha aggiunto: «Prendersi cura delle diverse generazioni che appartengono alla nostra comunità allargata, dedicando loro misure specifiche, è uno degli assi che hanno da sempre guidato lo sviluppo del piano di welfare aziendale Noi NovaCoop. Per molte imprese il welfare aziendale è uno strumento innovativo per migliorare il clima lavorativo e il benessere dei dipendenti. Per noi rappresenta anche un modo per tradurre in misure concrete il concetto di “attenzione” alle nostre persone che deve distinguere l’azione di un’impresa cooperativa»

Quest’anno sono otto i ragazzi residenti in provincia di Vercelli vincitori di una borsa di studio. Si tratta di sei studenti delle scuole superiori e due universitari: Andrea Maia Narchialli (Varallo, Liceo scienze applicate I.S. Ferrari Mercurino), Lisa Paola Guarnero (Trino, I. A. Sobrero di Casale), Simone Maria Santoro (Vercelli, I.S. Lagrangia), Ludovica Marchitelli (Borgosesia, Itis Borgomanero), Rachele Bertinato (Vercelli, Liceo classico Lagrangia), Andrea Pasqualini (Trino, Istituto Leardi), Marta Camagna (Vercelli, Accademia Albertina di Torino) e Stephanie Felix (Varallo, Accademia di Brera).