L'amore, raccontato attraverso musica e parole

Una serata all’insegna della cultura in tutte le sue forme, quella in programma giovedì 7 dicembre alle 21. L’attrice Giorgia Cerruti e il tenore Enrico Iviglia non mancheranno di emozionare il pubblico con l’evento “L’amore è una cosa meravigliosa – Musiche & Parole”.

Il tema dell’amore sarà al centro della serata tra poesia e musica: Giorgia Cerruti reciterà brani tratti dalle opere di famosi come Elizabeth Barrett Browning, Pablo Neruda, Alda Merini, Catullo, R.M. Rilke. Si parlerà d’amore attraverso le pagine immortali di questi e altri grandi scrittori, creando un evento che sarà non solo una gradevole e insolita performance artistica, ma anche un gradevole ed efficace invito alla lettura.

In un periodo in cui è essenziale parlare di amore e soprattutto riflettere sull’importanza di educare le nuove generazioni all’amore sano, la serata del 7 dicembre rappresenta una preziosa opportunità per riflettere sul sentimento amoroso e sulle sue mille connessioni.

Ad impreziosire le parole si aggiungeranno le più famose arie d’opera proposte dal tenore Enrico Iviglia, accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Campora. Iviglia è già noto al pubblico vercellese per aver presentato il suo ultimo libro al Salone Dugentesco: anche in occasione della presentazione di allora il tenore alternò momenti di dialogo a incursioni, a sorpresa, nel mondo della lirica, con una formula che riscosse grande successo. La serata è a ingresso gratuito.