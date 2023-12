"Sulle ali della musica": omaggio ai 100 anni dell'Aeronautica

"Sulle ali della musica": domenica 3 dicembre, alle 17,30 Vercelli festeggia i cent'anni dell'Aeronautica Militare con un concerto che coinvolge gli studenti delle più importanti istituzioni musicali piemontesi, un coro di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie e alcuni giovani solisti. Lo spettacolo è stato ideato da Francesco Ticozzi, preside dell'Iti Omar, mentre il vercellese Giuseppe Canone cura la direzione artistica.

L'omaggio all'Arma Aeronautica viene offerte attraverso una serie di brani musicali, colonne sonore e canzoni che hanno come denominatore comune il tema del volo: a proporli un'orchestra ritmico sinfonica di una settantina di elementi, provenienti dalla Scuola Vallotti, dal Liceo coreutico Lagrangia, e dagli istituti «Eco» di Alessandria, «Gobetti» di Omegna, «Casorati» di Novara, oltre ai solisti Maria Grazia Aschei, Emanuele Podestà, Gabriella Selvaggio e Roberto Amadé. In scena anche un coro di bambini e ragazzi, selezionato nelle scuole elementari e medie, tra le quali le Scuole Cristiane di Vercelli: a curare la loro preparazione la vercellese Roberta Tricerri.

La conduzione del pomeriggio è affidata a Lello Matrone che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la storia del volo e dell'Aeronautica Militare, raccontata attraverso musica e video. Dal «Medley from Up», ad «Aladdin», da «Top Gun» allo swing di Glenn Miller, dalle colonne sonore di Ennio Morricone fino all'«Inno Europeo» il pomeriggio offre un programma godibile e apprezzabile. L'ingresso allo spettacolo è libero ed le offerte raccolte saranno destinate a sostenere il progetto «Un dono dal cielo per Airc» che l'Aeronautica Militare ha avviato per far volare alto la ricerca contro i tumori.