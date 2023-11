“Generiamo cultura", Confindustria contro le molestie e la violenza di genere

«L’iniziativa – spiega il direttore di Cnvv, Carlo Mezzano – è organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale dell’Onu per il prossimo 25 novembre, e prevede che nelle aziende, nel rispetto delle peculiarità specifiche di ciascuna realtà produttiva, vengano realizzati eventi di informazione con contenuti e modalità da valutare in raccordo con le Rsu e/o le strutture sindacali territoriali. Importante sarà inserire il tema in un quadro più ampio possibile, che tenga conto da una parte delle diverse forme di violenza (economica, psicologica, fisica, sessuale ecc.) che possono essere messe in atto contro le donne, e dall’altra della necessità di prendere consapevolezza che occorre promuovere un cambiamento culturale per rimuovere vecchi e radicati stereotipi che impediscono il percorso verso la riduzione di tutte le disparità legate al genere».