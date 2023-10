Haber e "La coscienza di Zeno" aprono la Stagione al Civico

Con “La coscienza di Zeno" capolavoro della letteratura del Novecento che festeggia i 100 anni dalla pubblicazione, si apre questa sera alle 21 la Stagione di Piemonte dal Vivo al Teatro Civico.

In questo nuovo allestimento Zeno Corsini ha il volto di Alessandro Haber, un attore dal carisma potentissimo e dall’istinto scenico assolutamente personale, che coniuga ironia e profondità in ogni interpretazione.

Il testo di Italo Svevo, d’altra parte, possiede una propria vivace teatralità, per la sperimentazione di una scrittura innovativa e per il suo essere dominata dalla coinvolgente, complessa e attualissima figura del protagonista Il romanzo infatti sgorga dagli appunti del protagonista che si sottopone alle cure dello psicanalista Dottor S per risolvere il suo mal di vivere, la sua nevrosi e incapacità di sentirsi in sintonia con il mondo e con la realtà, intrecciando quotidianità borghese ad episodi surreali ricchi di humour e di verità.

Attore e regista, nella sua carriera Haber ha collezionato premi e portato in scena personaggi di successo in teatro come sul grande schermo.

Biglietto da 8 a 25 euro può essere acquistato al box office del Teatro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.