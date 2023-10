Rassegna cinematografica sui Diritti privati

La sezione vercellese dell'ANPI "Anna Marengo" organizza, insieme con le locali Amnesty International, Emergency e CGIL, una cine rassegna dal titolo" I diritti negati", in collaborazione con "Movie Planet".

Le proiezioni si terranno al cinema "Nuovo Italia" di Vercelli alle ore 21.

Si parte giovedì 5 ottobre con la pellicola "Se fate i bravi" dei registi Stefano Collizzolli, documentarista e autore di video in Italia, Africa e Palestina, e Daniele Gaglianone, molto conosciuto e affermato grazie ai maggiori festival nazionali ed internazionali. Gli autori concentrano lo sguardo sulle diverse prospettive del ricordo e della memoria, attraverso generazioni a confronto.

Il film ripercorre le vicende di Genova, che nel luglio 2001 ospita il G8; in quel momento, il dissenso e la protesta sono incarnati da un

movimento di massa che chiede giustizia per tutti. “Un altro mondo è possibile” è il più noto tra gli slogan di quei giorni. I temi dei manifestanti sono il cambiamento climatico, l’abolizione del debito dei Paesi poveri, l’accoglienza dei migranti, la parità di genere, la lotta all’omofobia e quella all’Aids. Poi muore tragicamente Carlo Giuliani; scatta la violenta repressione delle forze dell’ordine, la vergogna della “Diaz” di Bolzaneto: uno dei fatti più inquietanti della nostra storia recente. Il titolo riprende la frase di un agente penitenziario detta a Fornasier (uno dei protagonisti intervistati) e al suo compagno, dopo averli picchiati: “Se fate i bravi non vi succede più niente, e potete andare a casa”. Il documentario, presentato nel 2022 nella sezione Giornate degli Autori – Notti Veneziane, cerca risposte dopo aver raccolto quanto emerge da interviste, film, libri, giornali, inchieste e processi e dando voce a un campione significativo di persone che per motivi diversi sono state protagoniste di quei giorni e ne diventano, ora, voce narrante.

Durante questa prima serata interverrà il Presidente dell'ANPI cittadina, Giacomo Ferrari, per presentare la rassegna e le successive iniziative della sezione. L'intervento critico è affidato a Cristina Francese.

Giovedì 12 ottobre sarà invece proiettato il film francese "In guerra" di Stephane Brizé, autore di una trilogia dedicata al mondo del lavoro che, oltre a questa pellicola, comprende “La legge del mercato” e “Un altro mondo”, presentati in concorso ai Festival di Cannes e di Venezia ed interpretati dal ‘suo’ attore Vincent Lindon. Dopo aver promesso a 1100 operai che i loro posti di lavoro saranno salvi, i

dirigenti della Perrin, una fabbrica specializzata in apparecchiature automobilistiche affiliata ad una multinazionale tedesca, decidono improvvisamente di chiudere e licenziarli tutti. Laurent, uno degli operai, si batte in prima fila contro questa decisione, conducendo una lotta sindacale senza esclusione di colpi per reclamare diritti e dignità dei lavoratori. "Chi combatte rischia di perdere, ma chi non

combatte ha già perso". E’ con questa citazione di Bertolt Brecht che si apre il film. Il regista vuole immergere lo spettatore (e ci riesce ottimamente ) nel cuore di una battaglia vitale, nel violento scontro tra la realtà degli esseri umani e i sondaggi su economia mondiale e redditività, col loro corredo di delocalizzazioni e piani sociali. Il film racconta uno scontro fisico e psicologico di pura rabbia, che registra

il punto di rottura, lo stallo definitivo della stessa democrazia capitalistica. La serata sarà introdotta da Walter Bossoni, Segretario della CGIL vercellese e valsesiana.