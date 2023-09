Alpinisti soccorsi sul becco di Valsoera

Nel corso della serata di ieri il Soccorso Alpino Piemontese ha ricevuto una chiamata chiamata per una cordata di alpinisti italiani bloccati in discesa in corda doppia con le corde bloccate sul becco di Valsoera.

L’elisoccorso piemontese ha effettuato un tentativo di recupero notturno, con esito negativo in relazione alla complessità della manovra che in notturna non consentiva gli standard di sicurezza per un’operazione del genere.